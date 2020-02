Kunst og mad indtager Grantoftegaard

Det kreative par Jakob Kent og Irene Steenberg indtager Grantoftegaards gårdbutik fra april måned. Direktør på Grantoftegaard, Tanja Höper (t.v) glæder sig til samarbejdet. Foto: privatfoto

Rykker ind Efter at have været lukket et stykke tid åbner gårdbutikken på Grantoftegaard igen. Det bliver to lokalt forankrede iværksættere, der tager over.

Af Ulrich Wolf