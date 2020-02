Ballerup klar til verdensmålsfest

Rigtig mange var mødt op i Atriet på rådhuset for at være med til at gøre verdensmålene konkrete ved den kommende festival.

Indimellem hører man om FN’s verdensmål. Det er måske diffust for mange, men den 4. juni bliver de mere konkrete i Ballerup. Her bliver Kirketorvet nemlig rammen om en festival for verdensmålene.

Af Redaktionen