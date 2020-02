En aften der forandrede alt

Ole ’Barca’ Hansen og Erik Strøm glemmer aldrig den aften, hvor vennen og naboen Freddie Olin Pedersen blev dræbt under et hjemmerøveri. Nu håber de - ved at medvirke i et dokumentarprogram om sagen - at nye beviser kan dukke op. Foto: Kaj Bonne.

I oktober 2007 blev bilforhandleren Freddie Olin Pedersen myrdet ved et hjemmerøveri i Smørum. Nu er sagen blevet tv-aktuel og Freddies to venner og naboer håber, at programmet kan kaste nyt lys over sagen.

Af Ulrich Wolf

Det var egentlig en ganske almindelig oktoberaften på Råbrovej i Smørum i 2007. Bilforhandleren Freddie Olin Pedersen og hans hustru Irene var hjemme i villaen og havde gang i deres almindelige aftenrutiner, da det bankede på døren. Kort efter var både Olin-parrets og naboernes liv i det ellers fredelige område helt forandret.

Freddie Olin åbnede døren og ind væltede tre unge mænd. De råbte efter ’money, money’. Freddie Olin forsøgte at forsvare sig med et baseballbat, men det endte med at blive brugt mod ham selv. Han blev slået voldsomt og bundet med gaffertape, ligesom hustruen blev slået. Røverne fik nøglen til pengeskabet udleveret og stak af i Olin-parrets bil med 30.000 kroner. Den voldsomme medfart betød, at Freddie Olin Pedersen afgik ved døden.

Anholdt og løsladt

Den aften ringede Irene som den første til vennen Erik Strøm, der tog naboen Ole ’Barca’ Hansen med sig, og det syn, der ventede dem i entreen, sidder stadig i dem begge, mere end 12 år efter drabet. Ballerup Bladet skrev dengang en lille notits om drabet, men for de berørte familier var det en hændelse, der ændrede deres liv.

Politiet efterforskede sagen. Bilen blev senere fundet på en p-plads ved boligblokkene ved Baltorpvej 227 og politiet endte med at anholde i alt fem personer for drabet – overbevist om, at de havde fat i de rigtige. Men på grund af manglende beviser, måtte de løslade dem og ingen er siden blevet anholdt eller sigtet for drabet.

Nu er den gamle sag blevet taget op i en tv-udsendelse på Dplay under titlen ’Drabscheferne – de uopklarede sager’. I udsendelsen optræder netop de to naboer i håb om at man måske kan finde nyt materiale, der kan få de ansvarlige stillet til ansvar.

Sidder stadig i mig

Ballerup Bladet har mødt Erik Strøm og Ole ’Barca’ Hansen i kontoret bag Freddie Olins villa for at tale om den ulykkelige sag, som ellers lige så stille og roligt var gledet i baggrunden – og så alligevel ikke.

”Jeg har sagt nej flere gange, når medierne har henvendt sig. Jeg har egentlig lagt det bag mig. Men man håber alligevel, at det måske kan give noget, at tage det op igen. Jeg kom jo hos Freddie og på hans værksted, siden jeg var lille. Min far og han havde et makkerskab, og jeg blev hængende her. De var næsten som min onkel og tante,” siger Erik Strøm, der også har overtaget Freddie og Irenes hus – villaen hvor det voldsomme drab fandt sted.

Det var Erik, der gik ind i entreen, hvor Freddie Olin lå, og det var ham, som Irene ringede til. Allerede da hun ringede, kunne han høre, at det var helt galt.

”Jeg vidste, at det var helt galt, da Irene ringede. Det var en lang tur herover, og det syn, der mødte os, vil altid sidde i mig. Selvom jeg nu bor i huset, så påvirker det mig ikke så meget mere. Men hvis det banker på om aftenen, så dukker det op. Jeg står trods alt i samme entre, som det skete. Derfor har vi også fået port og overvågning,” siger Erik Strøm, som især har gjort det af hensyn til sin kone og børn.

Vennen og naboen Ole ’Barca’ Hansen var med den skæbnesvangre aften. Også han har fået rippet op i nogle gamle sår.

Skabte et tomrum

”Det er jo mange år siden og mange har næsten glemt, at det skete. Jeg gik med til at være med i programmet, fordi jeg håber, at nogen kan huske noget, og at man måske finder nye spor. Hans død efterlod et stort tomrum og det skabte også noget utryghed herude i starten. Nu er der ikke den samme hævngerrighed hos mig længere, men det er mærkeligt at tænke på, at det kan være folk, man kender. Jeg kan stadig ikke gå ind i huset uden at se det for mig,” siger Ole ’Barca’ Hansen.

Selvom det er længe siden og Irene for længst er flyttet fra området, så ser de hende stadig og det påvirker dem, at hun fortsat er så mærket af sagen.

”Livet går jo videre og vi har heldigvis ikke oplevet noget tilsvarende. Men hullet bliver nok aldrig helt lukket. Vi håber stadig, at man kan finde noget, selvom sporet efterhånden er noget koldt. Det værste er, at jeg er overbevist om, at de havde fat i de rigtige, men på grund af nogle detaljer, så slap de fri,” siger Erik Strøm, som altså er overbevist om, at man har haft fat i de rigtige og at drabet ikke var planlagt, men at der var tale om et røveri, der fik fatale konsekvenser.

Det irriterer mig

Henning Svendsen var den drabschef hos Nordsjællands Politi, der efterforskede drabet. Han medvirker også i programmet og sagen har også påvirket ham.

”Ved at tage sagen op igen håber vi, at nogen kan huske noget og måske komme med det tip, der kan bringe ting frem i lyset. Alle tip kan bruges. Det er da en sag, der har påvirket mig, og det irriterer mig ærligt talt voldsomt, at vi ikke fik fat i dem. Vi mente jo, at vi havde de rigtige dengang, ellers havde vi ikke varetægtsfængslet dem så længe, men beviserne var altså ikke stærke nok. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, ikke mindst for de pårørendes skyld,” siger Henning Svendsen, som mener, at drabet i Smørum skiller sig ud.

”Alle drab er jo voldsomme, men langt de fleste drab er såkaldte nærdrab, hvor offer og gerningsmand på en eller anden måde kender hinanden og hvor der måske ligger noget til baggrund for drabet. Det her var helt meningsløst. Man gik efter pengene og det udviklede sig til et drab. Det behøvede slet ikke at være kommet dertil. Så det er lidt specielt på den måde,” siger Henning Svendsen, som nu er gået på pension, men stadig følger med i både denne sag og andre sager.

Leder stadig

”Det er jo den gamle cirkushest, der ikke helt kan lade være. Men jeg følger også med i denne sag og håber, at man kan finde noget nyt. Det er ikke længere mig, der gør noget, men min gamle afdeling vil selvfølgelig følge op, hvis der kommer nye oplysninger. Det er ikke sådan, at der sidder en mand og kigger på sagen hver dag, det er trods alt over 12 år siden, men hvis der dukker spor op eller der dukker en lignende sag op, Gud forbyde det, eller der er sager med parallelle spor, så er man opmærksomme på det. Så jeg er glad for, at jeg var med i udsendelsen,” siger Henning Svendsen, som håber, at netop udsendelsen kan bringe noget nyt frem i lyset og give lidt fred til de pårørende efter en aften der forandrede alt.