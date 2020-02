Findes der en kur mod hårtab?

SPONSORERET INDHOLD: Hårtab kan være rigtig svært at håndtere, ligegyldigt om man er en kvinde eller en mand. Det giver et stort hak i selvtilliden, og man vil typisk gå langt for at løse problemet.

I sjældne tilfælde kan man løse problemet, hvis vi snakker om almindelige periodisk hårtab, men i langt de fleste tilfælde hvor hårtabet er voldsommere som i forbindelse med mandligt betinget hårtab eller pletskallethed, så kan det være nærmest umuligt at komme hårtabet til livs.

Og det kan være utroligt frustrerende og er oftest bundet op med en række mentale kampe for at vinde sin selvtillid tilbage. Og selvom du hader at få det at vide, så er der stadigvæk ikke fundet en reel kur mod mandligt betinget hårtab, eller pletskallethed. Dog er forskere kommet et skridt tættere på en gen-mutation, som efter sigende skulle helbrede de ødelagte hårsække og vække dem til live igen. Men mon ikke vi er en del år fra at dette bliver realitet.

Der er dog stadigvæk en række tiltag man kan foretage sig, hvis man er så uheldig at opleve hårtab, som vi vil gennemgå i denne artikel

Produkter i håndkøb mod hårtab

Der findes en række produkter i håndkøb, som faktisk afhjælper hårtab i mange tilfælde. Her snakker vi om produkter som Minoxidil og Propecia, som aktivt går ind og bekæmper hårtab. Minoxidil drypper du i hovedbunden et par gange om dagen, og det sætter gang i hårvæksten. Den virker bremsende på hårtabet, men kun i sjældne tilfælde vokser det faktisk tilbage. Og så virker det også bedst på kronen, og ikke i tændingerne.

Propecia kommer i pille form, og virker ved at blokere for stoffet DHT, som er et testosteron stof der går ind og skader hårsækkene ovenpå hovedet. Propecia kan i nogle tilfælde få håret til at gro delvist tilbage, og virker generelt bedre end Minoxidil.

Det er dog vigtigt at pointere, at dette stof kun skal bruges efter rådgivning af egen læge, da det har en række bivirkninger der kan være ubehagelige. De sker selvfølgelig kun i meget sjældne tilfælde, men det er meget vigtigt at man er helt klar over disse inden man begynder på dem.

Hårtransplantation

Hvis ikke man kan leve med sit hårtab, og ovenstående produkter ikke virker, så kan man selvfølgelig få en hårtransplantation. Du kender sikkert proceduren hvis du er nået hertil i artikel, da du må have en vis interesses for området.

Man tager hårsække fra ”raske” områder som eksempelvis baghovedet og sider hvor DHT ikke påvirker hårsækkende, og så placerer man dem på toppen af hovedet, hvor de vokser ud på ny. Dette er en indgreb der koster alt fra 20.000 kr. til 100.000 kr. alt afhængig af omfanget og hvor dygtig en læge du tilknytter dig.

Hovedbundspigmentering

Hvis man lider af pletskallethed, eller hvis man ikke ønsker at få foretaget en hårtransplantation, så kan det være man skal overveje at få lavet en hovedbundspigmentering. Det er i basale træk små bitte pigmenter der tatoveres på skalpen, som giver illustrationen af, at der faktisk er hår. Man skal selvfølgelig have en helt kort frisure før dette kan være aktuelt, men det kan faktisk se ret godt ud hos mange. Og så kan det også bruges til at udfylde områder hvor man er tyndhåret eller hvis man vil skjule et ar fra en tidligere hårtransplantation.