Grantoften stifter nyt netværk

Beboerhuset i Grantoften skal være rammen om det første netværkmøde i ejendommen, hvor der skal snakkes ideer og udfordringer.

Fremtidens Grantoften er på dagsordenen, når den nye netværksmedarbejder inviterer beboerne til møde i morgen.

Af Redaktionen

Der skal være plads til at fortælle de gode historier og tale om udfordringerne. Sådan mener man i Grantoften, hvor den nye netværksmedarbejder Birgitte Kjøller i samarbejde med Venligboerne og Ballerup Kommunes ungeindsats invitere til det første netværksmøde i ejendommen.

På mødet skal der snakkes om nye ideer til aktiviteter i området og om de udfordringer der er i området. På den måde håber man at få øget engagementet lokalt og styrke netværket og båndene på tværs af den store bebyggelse og give beboerne mulighed for, at sætte deres præg på, hvad der skal ske i Grantoften fremover.

Netværksmødet foregår lørdag den 29. februar klokken 13-15 i Grantoftens beboerhus og der vil være kaffe, kage og masser af god snak til alle.