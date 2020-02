Christian snuppede madguldet

Christian Simonsen gik hele vejen ved OL og sammen med cateriinglandsholdet tog han guldet. Den glade kok er nu tilbage på jobbet, hvor han til ære for fotografen måtte tage sin medalje om halsen i køkkenet. Foto: Kaj Bonne.

Det danske cateringlandshold, hvor Ballerup-kokken Christian Simonsen var med, tog i den forgangne uge guldet ved OL.

Af Ulrich Wolf

De mange måneders forberedelse bar frugt. Det danske cateringlandshold var i sidste uge til OL i Stuttgart i Tyskland og holdet, der havde deltagelse af Ballerup-kokken Christian Simonsen, tog suverænt guldmedaljerne med hjem.

Da Ballerup Bladet for et lille års tid siden besøgte Christian Simonsen på bopælen i Ballerup, var OL-forberedelserne allerede så småt i gang og det kulminerede altså med den flotte guldmedalje.

Det hele blev afgjort, da holdet formåede at levere et sublimt arbejde med tilberedning og servering af en buffet til 120 personer.

Den flotte placering er stadig ikke helt gået op for Christian Simonsen.

VM i sigte

”Vi har haft et godt hold og et rigtig godt samarbejde. Vi har forberedt os grundigt længe, så vi kom efter guldet. Men jeg har alligevel ikke rigtig forstået det endnu,” siger Christian Simonsen, der allerede fredag var tilbage på jobbet i kantinen på Atea i Ballerup.

”Jeg blev fejret fredag morgen og vi har da også fejret det på holdet. Men ellers er vi fokuserede på næste mål, som er VM i 2022 i Luxembourg,” siger Christian Simonsen.

Holdet skulle lave to slags finger-food, en kødret, en fiskeret, en lammeret og en vegetarret samt en salat på fem timer. Desuden skulle den præsenteres og serveres på den rette måde.

”Jeg stod også for at præsentere den for dommerne, så jeg var den første, de så. Det gik rigtig godt, så vi er meget tilfredse,” siger Christian Simonsen.

Ifølge CEO i Dansk Gastronomisk Union, Morten Juul Andersen, er resultatet det bedste for noget dansk cateringslandshold nogensinde.

”Jeg er så stolt af holdet, og det er helt og holdent deres indsats, der skal fejres. Samtidig er sejren det bedsts resultat for Dansk Gastronomisk Union nogensinde,” siger Morten Juul Andersen, som med de rette forberedelser håber, at holdet kan få så gode betingelser, at de også kan kalde sig for verdensmestre i 2022.