Bryllupsklokkerne ringer på Ingevej

Kasper Hansen og Phillip Nielsen er parret bag det nystartede bryllupsplanlægningsfirma ’Bryllupsbureauet’ i Skovlunde. Som henholdsvis tjener og kok har de mange års erfaring med afholdelse af bryllupper, men i deres nye firma går de ’hele vejen’ og sørger for alt lige fra invitationer til bryllupstøj. Blomsterdekorationerne laver de også selv. Foto: Kaj Bonne

Kokken Phillip Nielsen og tjeneren Kasper Hansen har åbnet Bryllupsbureauet i Skovlunde, hvor de arrangerer bryllupper og alt, hvad dertil hører.

Af Mia Thomsen

Det er ikke til at se, når man passerer det lille hus på Ingevej i Skovlunde, men inde bag murene sidder to mænd og lægger planer for nogle af de allerstørste øjeblikke i andre menneskers liv.

Kokken Phillip Nielsen og tjeneren Kasper Hansen er parret bag det nystartede Bryllupsbureauet, hvor de tager sig af alt – og de mener virkelig alt – indenfor bryllupsplanlægning.

Idéen til bureauet udsprang af Phillips firma Privatkok, hvor han siden 2016 har rejst land og rige rundt som privat kok ved alt fra intime parmiddage til forskellige former for selskaber – og sågar for Prinsesse Benedikte, hvilket et julekort med hendes håndskrevne signatur i vitrineskabet i parrets spisestue afslører.

”Vi har snakket om det her med bryllupsplanlægning i et par år efterhånden. Men for fire måneder siden gik vi så for alvor i gang og fik lavet hjemmesiden. Vi har også lige været på bryllupsmesse og har allerede tre bryllupper i bogen, så vi er kommet rigtig fint fra start,” fortæller Phillip Nielsen.

Lej en toastmaster

På spisebordet i parrets hjem har de linet op med store, flotte blomsterdekorationer, som Kasper selv har lavet, og hjemmelavede fyldte chokolader for at vise lidt af det, de går og arbejder med, frem for avisens udsendte.

”Vi vil gerne være dem, folk kan gå til og få alt til deres bryllup. Så det bliver lige præcis, som de ønsker – ud fra det budget, de nu har,” siger Phillip og suppleres af Kasper:

”Vi laver selv blomsterdekorationer, sørger for invitationer og bordkort, mad, fotograf, udlejer service og så videre.”

Phillip står for den daglige drift, økonomi, kontrakter – og naturligvis mad og vin, da han både er uddannet kok og sommerlier, mens Kasper, som er uddannet tjener, er den kreative, som står for alt, hvad der har med borddækning, udsmykning, blomster og det overordnede koordineringsarbejde på selve bryllupsdagen at gøre. Han påtager sig også rollen som toastmaster, hvis der er behov for det.

Forlovet i seks år

Opgaven med at arrangere andre menneskers bryllupper går de til med ydmyghed.

”Det er vigtigt for os, at folk er 100 procent trygge og stoler på os, når vi skal arrangere deres bryllup. Det kan jo godt være en lille smule angstprovokerende – på den fede måde – at skulle stå for folks måske største dag i deres liv,” siger Phillip og tilføjer:

”Men målet for os vil altid være, at parrene ligger på deres bryllupsnat og tænker, hold op hvor var det bare en fantastisk dag.”

Men hvad med dem selv – hvordan var deres bryllup?

Kasper og Phillip griner og kigger på hinanden.

”Det har vi så været ved at planlægge i fem år,” siger Kasper.

”Ja, det er vel seks år siden, jeg friede efterhånden,” tilføjer Phillip og remser alle de gode undskyldninger op for, hvorfor de lige måtte vente lidt længere.

De to bliver dog hurtigt enige om, at de med Bryllupsbureauet får god lejlighed til at øve sig til deres eget bryllup.

”Det bliver et kongebryllup,” griner Phillip.