Gode tips til dig der gerne vil i gang med at træne

SPONSORERET INDHOLD: Træning er godt for mange ting. Det er sundt for fysikken, og resulterer bl.a. i et stærkere hjerte og mere velholdte muskler. Samtidigt er det godt for psyken, og giver dig en følelse af, at du har gjort noget godt for dig selv, og har gjort noget, der er en pointe i

Derfor kan det helt klart anbefales at gå i gang med at træne, men det kan godt være nemmere sagt end gjort – for nogle gange kan det godt være rigtig svært at få startet op.

Find ud af, hvilken form for træning du gerne vil dyrke

Træning er jo ikke bare træning. Der er rigtig mange måder, du kan træne på, som strækker sig over alt fra løb og fitness til fodbold og ridning. Alt aktivitet er bedre end ingen aktivitet, så det handler mest om at finde ud af, hvad du interesserer dig for, og hvad du rent faktisk ville synes, var sjovt – hvis du dyrker en form for træning, du synes er sjov, gør det også opstartsfasen lidt nemmere, samt det gør det lettere at blive ved med at holde motivationen til træningen høj.

Pas på din krop, og få hjælp, når kroppen siger fra

Selvom træning er sundt, er for meget træning ikke sundt. Du skal huske på, at kroppen skal have tid til at restituere, samt at du starter fra bunden, så den skal tages lidt med ro. Det er helt fint at blive lidt øm, det er blot et godt tegn – og du kan eventuelt få en massage på Nørrebro for at hjælpe det på vej. Men hvis det begynder at gøre decideret ondt, er det nok et tegn på, at du lige må holde en pause med det, du har gang i, fordi kroppen ikke helt kan holde til det.