Pokaler til fire ryttere

De fire pokalvindere fra Ballerup Rideklub. Fra venstre: Laura Høj Vraa, Johanna Hertel, Camilla Mortensen og Michala Fagerlind. Foto: Ole Hertel.

Ridning Hvert år uddeler distrikt 1 (Storkøbenhavn) under Dansk Rideforbund pokaler til de mest vindende ryttere for hver disciplin i det forgangne år.

Af redaktionen

I 2019 udmærkede Ballerup Rideklub sig med at have nogle særdeles aktive og vindende ryttere i både pony- og hestedressur. Derfor var der pokaler til hele fire dressurryttere fra Ballerup Rideklub ved tirsdagens pokaluddeling for 2019, som blev afholdt på Vallensbæk Ridecenter.

I ponydressur var der pokaler for andenplads til Camilla Mortensen og hendes pony Vigerous Reckless og en tredjeplads til Johanna Hertel og hendes pony Stegstedgaards Annabell.

I hestedressur blev der også uddelt to pokaler for førsteplads til Laura Høj Vraa og hendes hest Østerkjær Filucca og en andenplads til Michala Fagerlind og hendes hest Amarillo Firfod.