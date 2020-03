Kampsport i kirken

Birgitte Gørlitz Mortensen står for træningen på det nye MMA-hold i Skovlunde Kirke. Foto: Bo Nygaard Larsen

Kampsport Kirken er åben for alle. Derfor begynder Skovlunde Kirke i samarbejde med Birgitte Gørlitz Mortensen et hold i den populære kampsport MMA.

Af redaktionen

Det er de færreste, der forbinder kampsporten MMA med folkekirken. Men i Skovlunde Kirke gør de. Derfor begynder kirken – som den måske første kirke i Danmark – nu sammen med MMA-fighter Birgitte Gørlitz Mortensen et hold for de 18-30-årige, der har det svært i tilværelsen.

»MMA er en sport, hvor både kroppen og sjælen kommer i god form. Derfor egner den sig også godt til dem, der på eller anden måde er kommet på gale veje, på kant med loven eller bare føler sig låst fast. Gennem træningen bliver psyken styrket, så de negative tanker bliver vendt til positive,« siger Birgitte Gørlitz Mortensen.

MMA er en forkortelse for ’mixed martial arts’ og er en forholdsvis ny kampsport. Som i thaiboksning er det tilladt både at slå og sparke sin modstander, og for Birgitte Gørlitz Mortensen er netop denne umiddelbare hårdhed en del af forklaringen på sportens stigende popularitet.

»Men MMA kan meget mere end det. Først og fremmest giver sporten god motion, fordi træningsforløbene er meget intense og disciplinen hård. Min erfaring med denne målgruppe er, at det er det, der skal til, for at de føler sig værdsatte og respekterede,« siger Birgitte Gørlitz Mortensen.

Kirken og ungdommen

Det er ikke første gang, at Skovlunde Kirke har kampsport på programmet. For få år siden udbød den med stor succes et hold i kickboksning i et af kirkecenterets lokaler, hvor også det nye MMA-hold skal træne.

»Folkekirken er for alle uanset baggrund og interesser, og uanset om man er kirkevant eller kirkefremmed. Vi vil med dette samarbejde glæde os til at byde unge mennesker velkomne i vores kirkecenter og bidrage til at mindske skellet mellem kirken og ungdommen. Her kan kampsport nedbryde en barriere, fordi de unge bliver mødt i øjenhøjde på deres egne præmisser,« siger Lars Green Bach, der er formand for menighedsrådet.

Han ser frem til samarbejdet med Birgitte Gørlitz Mortensen:

»Samtidig vil vi også signalere, at vi i kirken er optaget af det hele og det komplette menneske. Vi bruger med rette meget tid på ånden og det eksistentielle, og har stærke rammer for forkyndelse af evangeliet med sognets præster.

Men vi må ikke glemme kroppen. Vi er åbne overfor lokale initiativer, hvad enten de udfordrer krop eller sjæl, og kan vi med MMA give nogle unge nye perspektiver på livet og dem selv, er meget nået,« siger han.

Af samme grund vil Birgitte Gørlitz Mortensen lave et specielt forløb, hvor ånden også spiller en rolle.

»De unge er ikke religionsforskrækkede og tit har de brug for noget større at tro på. Derfor vil vi, udover den hårde træning, have et meditativt forløb med tid til tanker og Fadervor,« siger hun.

Birgitte Gørlitz Mortensen er uddannet fængselsfunktionær, men har i de seneste år arbejdet på et bosted for udsatte unge. Siden 2016 har hun dyrket MMA og står bag MMA Motion Ballerup.