Mere groove i Måløv

dans Der er groovedans i Fælleshuset på Østerhøjvej 2 hveranden tirsdag. Næste gang er den 10. marts.

Af Redaktionen

For et par uger siden skrev vi om det nye dansestudie på Kratvej i Måløv, hvor Sally arrangerer ’groovedans’ hver uge. Men Sally er ikke den eneste i Måløv, der har fået øjnene op for denne nye dansemotionsform. For siden sommerferien har Eva Merete Hansen fra Måløv nemlig også arrangeret groovedans hver anden tirsdag i Fælleshuset på Østerhøjvej 2.

”Groove er dans i fællesskab, hvor man danser de samme enkle trin på sin helt egen, unikke måde,” forklarer Eva, der lover både sved på panden, glæde og afsluttende afspænding.

Når man danser groove handler det om at have det sjovt og dejligt sammen med andre mennesker. Der bliver danset til alle typer musik – lige fra klassisk til rock, hiphop og swing. Alle kan være med – også selv om man aldrig har danset før.

Næste gang der er groove med Eva er 10. marts klokken 19-20.30. Man skal tilmelde sig på forhånd på mail: evs@paradis.dk eller telefon: 23 48 01 34.