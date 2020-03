Angreb på det frie valg

læserbrev Igen viser ”børnenes statsminister” og regeringen sit sande ansigt.

Af Mikael Wandel (V), spidskandidat for Venstre i Ballerup til KV21

Tidligere forsøgte regeringen sig med et indgreb, som ville påvirke mange familiers mulighed for at kunne vælge private og frie skoler til.

I forbindelse med, at regeringen har afsat en særlig pulje på 500 millioner kroner, som frem mod 2025 skal stige til 1,6 milliarder kroner, så andelen af voksne i vuggestuer og børnehaver kan vokse, så er der stille blevet listet ind ad bagdøren, at det åbenbart ikke er alle institutioner, som har lige adgang til puljen.

Alle forældre betaler til puljen og institutioner, men ikke alle er åbenbart lige for loven.Det fremgår af aftalen, at kommunerne ikke vil have mulighed for at benytte puljen i forhold til de private daginstitutioner. Pengene følger derfor ikke børnene, medmindre man passer ind i den Socialdemokratiske kasse og har valgt et kommunalt tilbud.

De omkring 550 private vuggestuer og børnehaver, med 22.000 børn er derved afskåret fra puljen – mange af dem er små forældredrevne steder i udkantsområderne rundt om i landet, men vi har også enkelte her i Ballerup.

Det betyder, at private institutioner som Skovlunde menighedsbørnehave, Børnehuset Rosenlund og Brombærhuset ved Michael Skolen ikke kan få andel i den afsatte pulje.

Hvad blev der egentligt af det Socialdemokratiske valgslogan ”børnenes statsminister” – hvis det er andet end et slogan, så er det vel reelt kun for udvalgte børn?

Konklusionen må være, at socialdemokraterne kun tror kommunale institutioner kan blive bedre ved at man stiller andre dårligere.

Pengene burde i stedet følge barnet, så det alene er forældrene selv, der afgør hvad der er bedst for deres familie og om de ønsker et kommunalt eller et privat tilbud.