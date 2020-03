Hvad var det så, jeg sagde?

læserbrev I flere år har Venstre nu skudt mig i skoene at jeg til Ballerup Bladet har sagt, at jeg vil ’presse’ borgerne ind i busserne.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljø- udvalget

Senest på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge under debatten om en meget fin mobilitetsplan for Movia, debatten tog næsten en time og påstanden om at presse borgerne ind i busserne blev udvidet til at omfatte hele Socialdemokratiet.

Min kommentar til den lange debat var: ”Jeg vil gerne have flere borgere over i den kollektive trafik,” og det står jeg da ved. Med en daglig udvikling, hvor vi bliver flere mennesker og flere biler, er det naturligt for mig, at der skal findes løsninger, så vi alle kan være her.

Jeg er sikker på, at jo flere som bruger bus og tog, jo bedre og billigere vil det blive, fordi det lægger pres på beslutningstagerne, fordi økonomien øges og fordi det vil hjælpe Danmark til at nå klimamålene.

Nu vil jeg én gang for alle ramme en tyk pæl igennem påstanden om, at jeg og Socialdemokratiet vil presse borgerne ind i busserne.

Her er det flere år gamle citat fra avisen:

»Det handler, om at få flere ind i busserne, så derfor er projektet lavet sådan. Vi flyttede busserne ind på holdepladsen i sommerperioden, men nu gælder det om at få folk til at bruge den kollektive trafik. Om folk holder i kø bag bussen, der hurtigt sætter i gang og kører videre, eller ved et lyskryds gør ikke den store forskel. Det er kun et stort problem, hvis en bus går i stykker på vejen, men det sker meget sjældent. Så efter togbusserne er forsvundet kan vi se, at trafikken glider godt,« siger Hella Hardø Tiedemann.

Så ingen steder i citatet står der ’presse’.