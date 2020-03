Folkepensionister og den store kolonihaveplan

læserbrev Man er tæt på at være grædefærdig, når man som folkepensionist hører, hvad Ballerup Kommune har gang i med hensyn til kolonihaverne i kommunen.

Af Lennart Davidsen, Møllehusvej 7, 1. sal, Roskilde, medlem af HF Brøndgården i Ballerup

I burde tænke lidt på os, der ikke har de store penge, men masser af fritid.

Det har i mange, mange år været helt lovligt i vinterhalvåret at have natophold i kortvarige ferier, weekends og lignende. Nu har teknik- og miljøudvalget fremlagt det princip, at natophold kun skal være tilladt i skolernes vinterferie.

Vi folkepensionister har arbejdet hele livet, og nu hvor vi er i livets efterår og måske kun har få år tilbage af livet, vil man frarøve os muligheden for at tilbringe en vilkårlig nat eller to i vores kolonihavehus, som altid har været muligt og lovlig.

Har Ballerup Kommune slet ingen empati med os gamle? Vil de have, vi skal sidde hjemme i sofaen og sygne hen?

Det skal selvfølgelig ikke være lovligt, at have kolonihaven som helårsbolig, absolut ikke.