Mange nye boliger i Ballerup

læserbrev Lige nu bliver vi 200.000 flere mennesker hver eneste dag. Lige nu produceres der 190.000 biler om dagen.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljø- udvalget

Tallene er naturligvis for hele verden, men en lillebitte del ender i Ballerup, og det er vel rimeligt nok, at vi så også udvikler vores by til at kunne rumme lidt mere.

Vores kommune er meget attraktiv både for nye borgere, for virksomheder og for arbejdstagere. Investorer bygger boliger som aldrig før, tættere og højere, og det er bestemt ikke alle borgere som synes om alt det nye – og det kan jeg sagtens forstå.

Når der skal bygges boliger i en næsten fuldt udbygget kommune, så er det nødt til at være lidt tættere og højere, end der er bygget tidligere. Der bygges nu i tre-fem etager i de stationsnære områder og byggeprocenten er høj. Det giver plads til flere borgere, som nu kommer til at bo tæt på tog og bus. Håbet er naturligvis at førstevalget til transport vil være det offentlige, både for at få færre biler holdende i boligområder og bymidter, men også for at nedbringe CO2-udledning og støj.

Vi er i gang med at udskifte dieselbusserne til elbusser, de er dyrere for kommunen, men til gengæld er de støjsvage og de udleder ikke CO2.

Der skal naturligvis stadig være p-pladser til både handel og borgere og der kommer ikke færre p-pladser, der vil ikke være færre men flere p-pladser, når vi er færdige med at renovere og udbygge bymidten.