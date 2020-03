Alternativt skoleforløb

læserbrev Det er ikke altid nemt at gå i skole, når man er barn eller ung.

Af Charlotte Holtermann (A) og Anja Holtze (A), henholdsvis formand og medlem af kultur- og fritidsudvalget

Diverse personlige, sociale eller psykologiske årsager kan være grunden til, at en ganske normal skoledag kan være mere uoverskuelig, end hvad godt er.

Det er vi i kultur- og fritidsudvalget opmærksom på, og det har vi de sidste to år arbejdet målrettet på at gøre noget ved med de muligheder, der nu engang ligger inden for vores udvalg. Vi mener nemlig, at klubberne og Ballerup Ungdomsskole kan bidrage med alternative undervisningsforløb til den lille gruppe elever i kommunen, som ikke kan følge normal undervisning i Folkeskolen, og som er uafklarede omkring deres fremtidige valg af ungdomsuddannelse.

Derfor satte vi sidste år et pilotprojekt i søen sammen med Ungdomsskolen, som jo i forvejen har et stærkt netværk og dybe rødder i skoleverdenen. Ungdomsskolen havde den koordinerende rolle i udviklingen af rammerne for samarbejdet mellem TEC i Ballerup, Baltorpskolen, Hedegårdsskolen og klubben i Grantoften.

Skolerne og klubben udvalgte eleverne, som blev sendt på et forløb på TEC. Her fik de unge igennem projektet en fornemmelse for, hvordan det er at arbejde med træ, metal, elektronik, mekanik og IT.

Der var stor begejstring fra elevernes side, og én af dem kom med følgende udsagn: “Det er et fedt projekt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg skal helt klart på TEC efter 9. klasse.”

Vi er rigtige glade for, at de unge har fået indblik i, hvilke krav der stilles på en erhvervsuddannelse, og ikke mindst tror vi på, at indsatser som ovennævnte praktiske forløb vil give vores skoletrætte, unge mennesker de bedste udviklingsmuligheder fremadrettet.

Vi vil have alle unge med i fællesskabet, og vi ser gerne et tættere samarbejde og mere kommunikation mellem vores institutioner, hvor især erhvervsvejlederne og forældrene bliver en større del af indsatsen.

Samtidig er projektet forhåbentlig også med til at understøtte kommunens vision om, at hver fjerde af vores unge i fremtiden vil vælge en erhvervsuddannelse.

(forkortet af red.)