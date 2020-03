Politi uge 9

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Kørsel uden kørekort

En politipatrulje standsede tirsdag den 25. februar klokken 18.20 en 22-årig mandlig bilist på Ballerup Boulevard i Ballerup. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

Tricktyveri i Skovlunde

En politipatrulje kørte torsdag den 27. februar klokken 18.10 til en anmeldelse om et tricktyveri ved Skovlunde Torv. Tre ukendte personer havde henvendt sig til en 85-årig kvinde i hendes lejlighed og spurgt om vej til en svømmehal. Da personerne var gået, opdagede kvinden, at hendes kreditkort samt kontanter var stjålet.

De mistænkte tricktyve beskrives som:

A: Mand, dansk af udseende, 70-75 år, 170-175 centimeter høj, kraftig kropsbygning, hvid hudfarve. Han var iført mørkt tøj

B: Mand, dansk af udseende, 70-75 år, 170-175 centimeter høj, spinkel kropsbygning, hvis hudfarve. Han var iført mørkt tøj og medbragte et kort over Skovlunde.

C: Kvinde, dansk af udseende, 40-45 år, 160-170 centimeter høj, hvid hudfarve, brunt, kort hår. Hun talte engelsk og var iført en kort jakke og lange bukser.

Vinder til røveri søges

En politipatrulje rykkede lørdag den 22. februar klokken 01.20 ud til en anmeldelse om et gaderøveri på stien mellem Herlev Gymnasium og Rørløkken. En ung mand fik frarøvet sine sko af tre mænd på 175-180 centimeter. De talte dansk med accent og var iført sort tøj og mørke elefanthuer.

Den unge mand slap uden skader, men Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og vil meget gerne høre fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Man kan ringe døgnet rundt på telefon 4386 1448 eller 114.

Gaderøveri i Ballerup

En politipatrulje kørte søndag den 1. marts klokken 01.59 til en anmeldelse om et røveri sket på Malmparken i Ballerup. En ukendt person henvendte sig til to drenge på 16 og 17 år og truede sig til en soundboks, som drengene gik med. Drengene løb væk fra stedet og kom ikke til skade.

Den mistænkte røver beskrives som, ikke etnisk dansk, 18-22 år, 165-170 cm. høj, spinkel kropsbygning, brun hudfarve, sort hårfarve. Han talte dansk med accent, var iført en sort dunjakke og sorte bukser.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Færdselsuheld i Ballerup

Lørdag den 29. februar klokken 16.10 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld sket på Tempovej i Ballerup. En 50-årig mandlig bilist kørte ligeud i et kryds og påkørte en 20-årig mandlig bilist på venstre side. Ingen kom til skade under uheldet, og den 20-årige mand blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde overholdt sin ubetingede vigepligt. Han erkendte.