Nu kommer Skovlunde Syd i fokus

Indtil videre ser Skovlunde Center Syd ud, som det plejer. Men allerede nu begynder forarbejdet, der skal munde ud i en ny lokalplan for området. Foto: privatfoto

Byggeplaner En investor har meldt sig interesseret i at være med i udviklingen af Skovlunde Center Syd. Derfor sætter Ballerup Kommune nu gang i planlægningen.

Af Ulrich Wolf

Mens der stadig bygges på livet løs i Skovlunde bymidte nord for boulevarden, så er der allerede nu sat gang i de indledende øvelser i udviklingen af Center Syd-området.

Teknik- og miljøudvalget har på sit seneste møde godkendt, at man sætter gang i de indledende undersøgelser i forbindelse med udviklingen af Center Syd.

Baggrunden er en konkret henvendelse fra en investor, der er interesseret i at være med til at udvikle den del af bymidten, der ligger syd for boulevarden.

”Vi har fået en konkret forespørgsel fra en interesseret investor. Det skal vi naturligvis forholde os til og svare på. I den forbindelse vil vi sætte gang i de aller- første indledende øvelser i den kommende udvikling af Center Syd. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er planen, at der skal bygges foreløbig. Vi vil gerne være færdige, eller i hvert fald meget længere med nord, inden vi begynder med syd. Men med god planlægning, kan vi gennemføre næste etape mere effektivt og uden for mange afbrydelser og derfor er det godt, at vi allerede nu går i gang med at se på planlægningen,” siger Steen Pedersen, centerchef for Center for by, erhverv og miljø.

Borgere skal være med

Formålet er netop, at udviklingen kan fortsætte i syd, når man forventeligt er færdig i nord om to-tre år, og at man derfor kan skabe en byomdannelse så glidende som muligt.

Grundlaget for udbygningen vil være principperne fra vinderprojektet i konkurrencen om Skovlunde Bymidte og i første omgang er formålet at få afdækket ønsker og muligheder for den fremtidige anvendelse af arealet mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Kulturhus, altså Center Syd og den store p-plads foran centret.

Grunden er kun delvist ejet af Ballerup Kommune, der er en række forskellige ejere – og derfor er en af udfordringerne også at få alle de forskellige ejere til at samles om en fælles plan for området.

Ud fra de vurderinger kan man lave grundlaget for en ny lokalplan og planen er desuden at inddrage borgerne mest muligt i processen.

Skovlunde Lokalråd holder åbent møde

Skovlunde Lokalråd inviterer til åbent møde om udviklingen af Skovlunde Syd for at være på forkant med kommunens arbejde med den nye lokalplan for området.

Den 10. marts klokken 19-21 holder Skovlunde Lokalråd åbent møde i Skovlunde Kulturhus. Her vil lokalrådet gøre status over de temaer, der blev bragt op på forrige åbne møde, samt rette fokus på, hvordan den sydlige del af Skovlunde Bymidte skal videreudvikles.

Efterhånden som byggeriet skrider frem nord for boulevarden, begynder det at blive aktuelt at overveje, hvad der skal ske i syd.

Da kommunen samtidig har fået en henvendelse fra en interesseret investor, er forarbejdet med at få lavet en ny lokalplan for området ved Skovlunde Center Syd og kulturhuset så småt gået i gang.

Ønsker input fra Skovlundeborgerne

Derfor indkalder Skovlunde Lokalråd nu alle interesserede til åbent møde, hvor man kan komme med idéer og holdninger til udviklingen af området. Lokalrådet vil viderebringe Skovlundeborgernes input til kommunen, allerede inden lokalplanen udformes, for at sikre sig mest mulig indflydelse på det endelige projekt.

“Kommunen kan med lokalplanen sætte rammerne for den kommende bydel, mens det er op til bygherren at realisere byggeriet indenfor rammerne af lokalplanen. Hvis borgerne ønsker indflydelse på lokalplanens udformning i de store træk, skal kommunen påvirkes med idéerne, inden den udarbejdes og bringes i høring. Når først lokalplanen er i høring, er det normalt kun detaljer, der kan ændres,” forklarer formand for Skovlunde Lokalråd Jens Minnet i invitationen.

Mødet foregår i Skovlunde Kulturhus, indgang 2, og der er plads til maksimalt 150 personer efter først til mølle.