Vind ’Playmobil – The Movie’

Playmobil-filmen er et hæsblæsende eventyr med de to søskende Marla og Charlie, der lærer, at man kan opnå alt, hvis bare man tror på sig selv. Foto: Nordisk Film

konkurrence Der er sjov, ballade og spænding, når Playmobil-figurerne tager på eventyr i denne uges film: 'Playmobil - The Movie', som tre heldige læsere kan vinde.

Af Redaktionen