Brug for selvforkælelse?

SPONSORERET INDHOLD: Har du fuldtidsarbejde? Er du studerende? Har du generelt meget at se til? Så kan du helt sikkert nikke genkendende til, at der i den grad kan være brug for noget selvforkælelse af og til. Nogle gange bliver det simpelthen bare nok med gøremål, krav, forpligtelser, ærinder og folk der regner med dig i diverse sammenhænge.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogle gange er der simpelthen bare behov for, kun at tænke på dig selv. Hvad har du lyst til at lave? Hvad har du brug for? Hvad har din krop brug for? Der findes mange former for selvforkælelse. For nogen er det rareste i verden at drikke et godt glas vin, og spise et lækkert måltid mad. For andre er en ansigtsmassage og en god hårkur ren luksus.

Andre ser en lang løbetur, gåtur eller cykeltur i skoven som værende ren terapi. Det kan også være at vinterbade eller tage et smut i sauna. Der findes endeløse af muligheder, du kan forkæle dig selv på. Hvad fungerer bedst for dig? Mange foretrækker også blandt andet at forkæle sig selv med en god omgang massage. Sådan en rigtig god massage, hvor du virkelig får løsnet op i ømme muskler og led, og hvor du bliver helt afslappet og godt tilpas. Interesseret i massage? Se mere her.

Hvorfor er selvforkælelse vigtigt?

Det kan være et godt sted at starte, simpelthen at spørge sig selv, hvorfor selvforkælelse er vigtigt. Selvforkælelse er ikke bare vigtigt – det er nødvendigt for at holde os mennesker kørende. Stress, depressioner, angst og alverdens andre lidelser kan ofte skyldes mangel på selvforkælelse. At du simpelthen glemmer at spørge dig selv, hvad du og din krop har brug for. Har du brug for at slappe af foran fjernsynet hele aftenen? Gør det. Har du brug for at tage et langt karbad og drikke et glas vin? Gør det.

Rigtig tit glemmer vi at lytte til os selv, og spørge, hvad vi kan gøre for at holde os selv kørende, og holde gejsten oppe. Hverdagen kan hurtigt blive meget ensformig, og handle for meget om fornuft og praktik. Hvad skal og bør du gøre? Hvordan holder du styr på din økonomi? Hvordan passer du dit job? Hvad forventer andre af dig? Derfor er det alfa omega, at du ligeledes husker at spørge dig selv, hvad du har lyst til og brug for – hvis du skal holde ud i længden.

Selvforkælelse er mange ting

Det er altså vigtigt, at du husker at forkæle dig selv. Spørge dig selv, hvad du har lyst til, og så gøre det. Selvforkælelse er ikke nødvendigvis en tur i wellness eller en dyr shoppingtur. Selvforkælelse kan lige så vel være at køre en tur i din bil. Besøge en af dine gode venner, eller dine forældre. Det kan være at skyde lerduer, at gå på jagt, at male i malebøger eller strikke en trøje. Selvforkælelse handler om at gøre det, du har mest lyst til at gøre. Lytte til dig selv og dine behov, og følge dit hjerte. Give afkald på fornuften og lytte til mavefornemmelsen. Husker du at gøre det?