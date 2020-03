Ballerup dropper Kina-samarbejdet

Bycirkel-samarbejdet med Wuxi blev markeret ved fejringen af det kinesiske nytår i Baltoppen for et par måneder siden. Men nu har de tre Bycirkel-kommuner Ballerup, Egedal og Frederikssund vedtaget at sætte en stopper for samarbejdet med Kina. Foto: Lars Dalby.

Siden 2007 har Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner samarbejdet med den kinesiske by Wuxi. Nu stopper samarbejdet. Ballerup trækker sig fra årsskiftet.

Af Ulrich Wolf

Mange gange har folk i Ballerup hørt om Bycirkel-samarbejdet med den kinesiske by Wuxi. Der har været masser af kinesiske besøg af både politikere, embedsfolk og skoleelever, musikere og dansere – senest i forbindelse med den kinesiske nytårsfest i Baltoppen i januar.

Men nu er det snart slut. Ved årsskiftet 2020-21 eksisterer bycirkel-samarbejdet med Wuxi ikke længere.

Ved den tilbagevendende tre-årige evaluering meddelte Egedal Kommune, at de ikke længere vil være med i samarbejdet, og derfor har økonomiudvalget i både Frederikssund og Ballerup nu besluttet også at trække sig fra samarbejdet.

Alle eller ingen

Allerede i januar var beslutningen oppe at vende i økonomiudvalget i Ballerup, men blev udsat. Nu er et fletal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti enige om at stoppe samarbejdet med Wuxi. Årsagerne er flere.

”Egedal Kommune har meldt ud, at de ikke ønsker at forlænge aftalen, og dermed er det svært for os andre at fortsætte, da det er et samarbejde, der kræver at alle deltager – både med hensyn til ressourcer og den tid, der bruges på det. Jeg synes egentlig, at det har været et godt samarbejde på mange planer, og der er kommet mange gode ting ud af det både erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt og lidt kulturelt. Men det er ikke så meget, erhvervslivet bruger det efterhånden. Leo Pharma har brugt det med stor succes, men mange virksomheder klarer det selv. Så man kan sige, at vi måske ikke får så meget ud af det mere,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han understreger dog, at virksomheder stadig kan komme til kommunen, hvis de ønsker råd til at komme ind på det kinesiske marked. Der bliver bare ikke opretholdt et decideret ’beredskab’, men man tager eventuelle henvendelser ad hoc.

”På det uddannelsemæssige område er der mange, som har haft noget ud af samarbejdet og det er da ærgerligt, at den udveksling ikke kan finde sted på samme måde mere. Men det er nu sådan, det er blevet,” siger borgmesteren, som samtidig understreger, at der er et par fællesarrangementer i 2020, der stadig skal afholdes.

Dobbeltsidigt forhold

Jesper Würtzen erkender, at der er et noget dobbeltsidigt forhold til Kina og har været det i mange år. Problemer omkring eksempelvis demokrati, menneskerettigheder og spionage er emner, der ikke ligefrem fremmer den positive holdning til det store kommunistiske land. Men det er ikke den direkte årsag til samarbejdets ophør, pointerer han.

”Vi har i alle årene haft det her dobbelte forhold til Kina med mangel på demokrati, spionage, brud på menneskerettigheder og den slags. Sådan har det været i alle årene. Men vi har hidtil i Bycirklen besluttet, at der var flere plusser med hensyn til de fordele, vi kunne få ud af det. Der er den samme balancegang, som man har på Christiansborg i forhold til et land med snart verdens største økonomi. Jeg vil ikke sige, at det har været en årsag til, at vi trækker os, men det spiller da ind, det er klart,” siger Jesper Würtzen.

Ikke være venner

Hos Venstre er man glade for beslutningen. Jacob Wøhler Jørgensen mener ikke, at man kan være venner med et land som Kina.

”Jeg mener, det er på tide, at man får stoppet det samarbejde. Jeg har det lidt svært med Kina for tiden og samtidig giver Wuxi-samarbejdet ikke rigtig mening mere. Det er ikke billigt og erhvervslivet bruger det ikke i samme stil. Det er kun et uddannelsesmæssigt samarbejde nu. Der er nogle skoler og gymnasier, der vil miste noget udveksling og det er ærgerligt, men sådan må det være,” siger Jacob Wøhler Jørgensen og fortsætter:

”For tre år siden var der en anden stemning omkring samarbejdet og Kina generelt. Man troede måske, man kunne påvirke landet til at gå i mere demokratisk retning. Men det holder ikke mere og med sager om folk i fangelejre, manglende demokrati og senest hele håndteringen af Corona-virus situationen, så kan man ikke være venner med Kina.”

SF og Enhedslisten stemte for, at man skulle have en fortsat relation – omend i reduceret omfang – med Wuxi, men et flertal besluttede altså, at samarbejdet nu ophører.

Fremover vil Ballerup Kommune koncentrere sig om samarbejdet med blandt andet Brandenburg an der Havel i Tyskland og Ystad i Sverige og vil derefter tage stilling til, om man skal samarbejde med andre områder på et tidspunkt uden for Bycirkel-regi.