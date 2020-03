Undgå opvask, når du holder fest

SPONSORERET INDHOLD: Planlægger du at holde et større arrangement eller en fest? Så vil du nok gerne servere noget lækkert til dine gæster på en måde, der er nem og ikke kræver alt for meget af dig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du vil gøre det rigtig nemt for dig selv, kan du overveje at servere maden på paptallerkener. På den måde slipper du både for at bruge tid på at vaske op under selve arrangementet, og du skal heller ikke bruge tid på det, når gæsterne er gået. I stedet kan du bare nyde det gode selskab og være til stede fra start til slut.

Engangstallerkener i massevis

Der findes en masse forskellige former for engangstallerkener, og det kommer helt an på hvilken type arrangement du holder, hvilken slags der egner sig bedst. I sortimentet af engangstallerkener kan du finde følgende typer:

– Paptallerkener

– Plastiktallerkener

– Miljøvenlige tallerkener

– Dybe tallerkener

– Middagstallerkener

– Frokosttallerkener

Ovenstående viser kun en brøkdel af de mange slags tallerkener, du kan finde i udvalget. Sortimentet byder også på pølsebakker, firkantede tallerkener, æggebægre og andre former for service. Der vil dermed være noget, som egner sig til enhver form for fest eller arrangement, uanset om der er tale om en havefest, et arrangement i dit hjem, en picnic eller noget helt andet.

Hvis du ønsker et bestemt look med dine tallerkener, kan du vælge nogle andre end de klassiske hvide. Sorte engangstallerkener kan for eksempel give et eksklusivt og lækkert udtryk, der kan være perfekt til nytårsfesten eller andre mere formelle arrangementer.

Hvis du på én gang gerne vil gøre det nemt for dig selv, men samtidig også gerne vil være god ved miljøet, kan du overveje de miljøvenlige engangstallerkener, som er i et 100% nedbrydeligt materiale. Disse tallerkener er i et stærkt og holdbart materiale, som egner sig til et væld af forskellige retter.