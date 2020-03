Sogneindsamling på søndag

De indsamlede penge fra årets sogneindsamling går til ofre for klimaforandringer. Foto: Folkekirkens Nødhjælp

På søndag samler frivillige ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, men de har stadig brug for hjælp.

Af Mia Thomsen

Voldsomme tørker, katastrofale oversvømmelser, ødelæggende mudderskred og smadrede livsgrundlag. I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor.

Derfor er der brug for hjælp, og derfor er igen i år brug for masser af frivillige indsamlere til den store sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Indsamlingen foregår på søndag den 8. marts og alle kan være med.

De indsamlede midler går blandt andet til træplantning, diger, dæmninger, vandpumper og nye afgrøder, der kan overleve i et forandret klima.

”Der findes håb. Mange af de klimaløsninger, som fattige familier i Zimbabwe og Etiopien har brug for, er noget vi danskere tager for givet. Det handler om at bygge diger, så landsbyer ikke oversvømmes, og det handler at installere vandpumper, så det er adgang til rent drikkevand. Sådanne løsninger kan betyde, at familier kan beholde deres hjem, selvom klimaet forandrer sig,” siger indsamlingsleder i Ballerup, Mattias Söderberg.

Hvert skridt tæller

Ved sidste års sogneindsamling blev der samlet omkring 10,5 millioner kroner ind. I år er forventningen et tilsvarende beløb, og det betyder, at hver indsamlingsbøsse vil være fyldt med 924 kroner.

»Det lyder ikke af meget, men for de penge kan fem familier i nød få en køkkenhave hver. Køkkenhaverne giver dem mulighed for at forsørge sig selv – og så er de en kilde til mad mange år frem i tiden. Så hver eneste skridt på turen tæller,« siger Anette Juvald, der er indsamlingsleder i Skovlunde.

Tilmelding kan ske via www.blivindsamler.dk eller ved at møde op i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, Lundebjerggårdsvej 3B søndag den 8. marts kl. 10.30 – eller senere – og få en rute. De fyldte bøsser skal være tilbage senest klokken 16.

I Ballerup kan man møde op ved Præstegården, Præstevænget 2, mellem klokken 10 og 15 og få en rute, der vil tage cirka et par timer at gå.