Ballerup Centret sparer på CO2’en

Et stort energiprojekt i Ballerup Centret betyder, at man fremover sparer 238 ton CO2 om året.

Af Ulrich Wolf

For et par uger siden blev der sat punktum for et stort energirenoveringsprojekt i Ballerup Centret.

Centrets knap 32.000 kvadratmeter er blevet gået efter i sømmene, og man har fået opgraderet de tekniske installationer. Resultatet er bedre indeklima, en mere sikker drift og et væsentligt lavere energiforbrug, så centret sparer 1,7 millioner kWh om året.

Projektet inkluderer også etableringen af et solcelle anlæg, som i løbet af 2020 skal installeres på taget. Når det er færdigt, vil det samlede energirenoveringsprojekt have reduceret energiforbruget med 37 procent og dermed nedsat CO2-udledningen med 238 ton om året.

Digital bygning

Helt konkret har centret, udover et forbedret ventilationssystem, også fået opgraderet pumper, etableret nye køleanlæg og tørkøler, isoleret installationer og ikke mindst fået et fuldstændigt overblik over centrets drift og energiforbrug ved hjælp af ny bygningsautomatik og 2000 nye målere.

De nye målere gør bygningen digital og sørger for, at man løber langt mindre risko for nedbrud og fejl, fordi man kan forudsige, hvis der er fejl og dermed vedligeholde langt mere forudsigeligt.

Solcelleanlægget skal efter planen placeres på taget af den nye biogaf, der er på vej i Ballerup Centret og som efter planen skal stå klar til brug i februar 2021.