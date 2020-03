Penge på vej til ’mystiske’ fodgængerfelter

Fodgængerovergangene ud for Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj, har i mange år fungeret som de skal. Men faktisk ved ingen med sikkerhed, hvem der har lavet dem.

Politikerne har besluttet, at sætte penge af til at lovliggøre to fodgængerovergange i Måløv. Ingen ved helt, hvem der i sin tid har etableret dem.

Af Ulrich Wolf

Normalt er det ganske åbenlyst at større og synlige vejarbejder udføres af eksempelvis kommunerne. Men det forholder sig noget anderledes med to fodgængerovergange på Klakkebjerg i Måløv, som politikerne netop har bevilget penge til at færdiggøre.

De to overgange skal have etableret lovpligtig belysning og de skal desuden godkendes af politiet.

De har i mange år ligget ud for Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj og er fritliggende, altså uden belysning. Desuden er de ikke registret nogen steder og derfor ved ingen, hvem der lavet dem eller hvornår.

”Vi har undersøgt alt og spurgt alle steder for at finde ud af, hvem der har lavet dem. Hverken forvaltningen eller politiet ved noget. Det er meget mystisk,” siger Hella Hardø Tiedeman (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun understreger dog, at udvalget først skal kigge på det hele igen og finde ud af, om der er behov for at have to overgange på det sted, inden man endeligt bruger de 150.000 kroner, som kommunalbestyrelsen har afsat, på at forbedre overgangene.

Blev aldrig færdigt

Mens man klør sig undrende i hovedbunden hos Ballerup Kommune og hos politiet over de mystiske fodgængerovergange sidder der en mand i kommunalbestyrelsen med en idé om, hvad historien bag er.

Det er SF’eren Ulrik Falk-Sørensen, som har været aktiv i både politik og lokalsamfundet i mange

år.

”For 35 år siden sad jeg i skolebestyrelsen på Østerhøjskolen, og der snakkede vi ofte om, at der skete mange uheld i området. En elev blev dræbt ved et tragisk uheld på Knastebakken og derfor fik vi sat gang i et stort trafikprojekt, der skulle give mere sikkerhed. Det indebar blandt andet tre fodgængerovergange ved skolen. Det ene blev lavet med lys og de to andre blev sat i gang, men blev aldrig færdige. Der manglede penge, formoder jeg, og tilsyneladende er de aldrig blevet registreret. Hvorfor ved jeg ikke, men tilsyneladende ved ingen noget om dem. Der blev også lavet nogle trafiktiltag på selve Knastebakken som en konsekvens af ulykken, men den store trafikplan blev altså ikke helt gennemført dengang. Det er i hvert fald sådan, jeg mener, det hænger sammen. Men jeg har heller ikke nogle dokumenter, der viser det. Men jeg er sikker på, at det er kommunen, der har lavet det. Det er der ikke nogen andre, der ’bare’ lige laver,” siger Ulrik Falk-Sørensen.