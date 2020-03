Magi med bold, tricks og glæde

Flip (t.v) og Speedy er i Danmark for at varme op til det store Harlem Globetrotter-show i Ballerup Super Arena i april måned. Fotos: Kaj Bonne.

Harlem Globetrotters er et verdenskendt brand, der i årtier har spredt fest på alverdens basketbaner. Til april optræder det legendariske hold i Ballerup. Vi mødte to af spillerne til en snak om sport, drømme og om at inspirere andre.

Af Ulrich Wolf

Det første der slår mig, da jeg møder to af spillerne fra det legendariske Harlem Globetrotters-hold er, at de ikke er særligt høje. ’Speedy’ og ’Flip’ er henholdsvis 1,70 meter og 1,83 meter og er dermed langt fra den højde man forbinder med professionelle amerikanske basketballspillere.

”Men vi har også mange på holdet der er over to meter høje,” siger de to spillere med et grin, da deres udsendte er nødt til at spørge ind til den ’manglende’ højde.

Vi er blevet sat stævne i Indre København med Marmorkirken og Amalienborg som nærmeste naboer hos arrangøren af Harlem Globetrotters besøg i Ballerup til april. De to spillere er på promotion-tur, inden det går løs med de første kampe på Europa-turneen for det legendariske hold.

For promotion er en ligeså stor del af jobbet for de to, som at lave tricks og jonglere med basketballs ude i larmende sportshaller.

Mere end show

Men man skal ikke tage fejl. Selvom Harlem Globetrotters er underholdning og fest, så skal medlemmerne af det store hold kunne spille basketball, ligesom de skal være en masse andet. De skal kunne være underholdere, inspiratorer, kunne møde folk i alle aldre og ikke mindst er mange af dem entreprenante folk med gang i mange velgørende aktiviteter i deres nabolag.

For ’Flip’ med det borgerlige navn Saul White begyndte det hele for ni år siden.

”Jeg er vokset op med basket og sport i familien og da jeg samtidig have lyst til at underholde og gøre en forskel med mit talent, så var vejen banet for mig ind i Harlem Globetrotters. Det var bare noget jeg ville,” siger Flip, der ser holdet som en tæt sammentømret enhed, hvor man er mere sammen med sine holdkammerater end med sin familie.

”Det er som et rockband. Vi er sammen tre til seks måneder om året, hvor vi er på turne, og udover det besøger vi skoler, klubber og alt muligt andet. Det er et aktivt liv, men det er spændende og en livsstil,” siger Flip, der kommer fra Chicago.

Hans holdkammerat Speedy, som egentlig hedder Darnell Artis, har været på holdet i fire år og har taget turen fra et High School baskethold i Philadelphia, hvor han kommer fra.

”Jeg havde egentlig ikke nogen planer om at komme på holdet, men jeg var god til basket og havde samtidig et ønske om at gøre en forskel i mit lokalområde. Jeg har en uddannelse i kommunikation og PR og elsker den del af det også, så derfor var det oplagt for mig at komme på holdet,” siger Speedy.

For dem begge er det mere end bare underholdning at være en del af det specielle sammenhold, der er på Harlem Globetrotters.

Foto: Kaj Bonne

Et broderskab

”Vi oplever ting, som få andre oplever. Vi ser hele verden og vi møder folk i alle aldre og fra hele verden. Derfor skal man også være en god person. Man skal kunne lide at møde børn og voksne, gøre dem glade og give en god oplevelse. Selvfølgelig er vi en del af underholdningsbranchen, men vi skal kunne så meget andet og det er den store forskel på os og ’almindelige’ basketballspillere,” siger Flip, som især fremhæver sammenholdet og broderskabet på holdet samt den glæde, som de spreder verden over, som det bedste .

”For mig er det bedste træningslejren. Jeg kan lide at træne og er også personlig træner ved siden af derhjemme. Og det bånd, vi skaber til andre, er noget helt specielt,” siger Speedy, som de kommende måneder skal spille på den europæiske del af holdets turne, mens Flip snart skal tilbage til USA for at færdiggøre den anden del af holdets tur i USA.

”Jeg har fire børn derhjemme så jeg glæder mig til at komme hjem. Men vi er meget væk og det er en del af jobbet. Hvis vi er i længere tid ad gange på et hotel, så får vi ofte fløjet vores familier dertil, så vi kan se dem, for ellers er det ikke så meget, vi ser til hinanden. Derfor er det også vigtigt, at vi har et godt sammenhold mellem spillerne på holdet,” siger Flip.

Inspiration for unge

Men som nævnt er Harlem Globetrotters mere end bare underholdning og sport. Der er også et stort socialt element i holdets virke. Mange af spillerne på holdet er aktive i deres lokalmiljø, hvor de træner, underviser og på andre måder inspirerer unge, der måske har brug for et skub i den rigtige retning.

”Jeg vil ikke sige, at vi er en slags socialarbejdere, men vi er inspiratorer. Vi kommer på skoler og taler om at stå ved sig selv, at være en ordentlig person og vi er involveret i anti-mobning. Så det er vigtigt, at vi også gør en forskel,” siger Flip.

For Speedy er det især arbejdet med at træne de unge i nabolaget, der betyder noget.

”Jeg træner de unge derhjemme og lærer dem vigtigheden af at leve godt. Det betyder meget, at vi kan have en positiv indflydelse. Jeg har ingen børn endnu, men jeg har en nevø på syv år. Han elsker at træne med mig og han ringer til mig hver dag, når jeg er hjemme, og spørger om vi skal træne. Nogle gange er det hårdt, for jeg kan også have brug for at slappe lidt af efter en morgentræning eller en lang turné. Men det er godt at kunne lære ham noget og være et godt forbillede,” siger Speedy.

Ingen af dem har planer om at stoppe på holdet, hvor man i realiteten kan fortsætte så længe man kan holde til det.

”Det er så sjovt og det giver så meget. Så længe vi kan gøre jobbet og holde til det, så fortsætter jeg” siger Flip og suppleres af Speedy.

”Jeg elsker det, så jeg kan heller ikke se, at det skal stoppe foreløbig. Men når det gør, så har jeg gang i så meget derhjemme. Jeg kan ikke sidde stille, der skal ske noget. Derfor glæder jeg mig også til at komme ud på banerne og spille for folk, Nu har vi varmet publikum op, nu skal de se os spille og have en stor oplevelse,” siger Speedy.

Harlem Globetrotters optræder i Ballerup Super Arena lørdag den 18. april.

Foto: Kaj Bonne

Faktaboks: Historien kort

Holdet opstod ikke, som mange nok tror, i New York, men i Chicago i 1926, som et underholdningsteam til lokale arrangementer.

Efter en uenighed i 1928 dannede en gruppe spillere et nyt hold, kaldet ‘Globe Trotters, hvor de turnerede i Staten Illinois.

De fik en manager ved navn Abe Saperstein og han fandt på navnet ‘The New York Harlem Globetrotters’. Han tog navnet Harlem, fordi det blev anset for at være centret for den afrikansk-amerikanske kultur i USA på det tidspunkt og gav dermed holdet et mere ‘autentisk’ præg. Faktisk spillede holdet slet ikke i Harlem før i 1968.

Siden er brandet vokset med spillere fra hele USA og turneer og shows over hele verden.

Holdet spiller mod ‘rigtige’ hold, men kun 20-30 procent af kampen er ægte – resten er show.

Der er i dag 39 spillere på holdet, langt de fleste afrikansk-amerikanske, men også andre etniciteter.

Foto: Kaj Bonne