Øget fokus på energioptimering af boligen

Denne artikel skal egentlig handle omkring energioptimering af boligen, men for at sætte tingene i et større perspektiv, omkring hvorfor dette er vigtigt, så starter vi lige oppe i helikopteren i det brede perspektiv, for hvorfor er energioptimering overhovedet vigtigt?

Et større perspektiv

Vores verden viser efterhånden tegn på, at vi mennesker er alt for hårde ved den. Vi bliver flere og flere, forbruger som aldrig før, har flere og flere ting, og det sætter et enormt pres på vores klode. Co2-udledningen bidrager til klimaforandringer, isen smelter og skaber øget vandstand i verdens have. Mange naturlige leveområder indskrænkes for dyrene, fordi vi mennesker har brug for øget plads til produktion, dyrkede marker og at fælde træer for at imødekomme den øgede efterspørgsel på verdensplan for produkter og energi.

Derfor er der i dag mere end nogensinde før brug for, at vi alle gør noget. Og det gør mange heldigvis allerede. Men vi skal allesammen bidrage, for selvom man nemt kunne tænke “jeg er jo alligevel bare en lille dråbe i et uendelig stort hav”, så er det et langt sejt træk, vi som menneskehed først lige er begyndt på, hvor nogen må gå forrest og vise, hvordan vi allesammen kan og skal tage et ansvar og gøre den lille forskel, der tilsammen flytter noget.

Energioptimering

Både som privatforbruger og erhverv er der i dag mange gode grunde til, hvorfor man skal energioptimere. Hvis ikke de større perspektiver ovenfor motiverer, så gør det måske på pengepungen. For energioptimering er ofte lig med besparelse og flere penge mellem hænderne. Og hvem vil ikke gerne det? Der er flere områder, man kan tjekke sin bolig for, ift. om den kan energioptimeres. Her er en god tjekliste:

1. Efterisolering af vægge, lofter og gulve – dette er generelt en god idé i specielt ældre boliger.

2. Tagtjek – har du et ældre tag, der måske ikke er helt tæt, siver der nemt en masse varme ud fra boligen denne vej.

3. Belysning – Skift din belysning til energioptimerende LED-belysning. Fx led armatur fra PlusLED over køkkenbordet, i garagen, på hjemmekontoret og til rumbelysning i større lokaler.

4. Varmekilde – tjek om du har den optimale varmekilde i dit lokalområde. Fx kan det være en god idé at skifte det gamle oliefyr ud med fjernvarme eller jordvarme. Og sørg for, at dit anlæg er stillet korrekt og optimalt ift. at udnytte varmen, inden den ledes ud af boligen igen. Her kan være meget at hente.

5. Termografisk undersøgelse – her undersøges det, hvor evt. varme siver ud af vægge og sprækker, og om der bør efterisoleres.

6. Lavenergivinduer – har dit hjem ikke dette, så kan det være en god idé at udskifte, da de holder bedre på varmen.

Vi håber, at listen har givet anledning til noget inspiration. Husk at politikerne i disse tider også har energioptimering som et stort punkt på dagsordenen, så husk at tjekke muligheden for håndværkerfradrag, når der er brug for hjælp.