Madglade frivillige søges til Madskoler

Madskolerne afholdes flere steder i lokalområdet - det er antallet af frivillige, der afgør, hvor mange skoler der kan oprettes i sommerferien. Foto: Carsten Andersen.

Masser af madglade børn håber på at få en plads på en af sommerens Madskoler, og blandt andet i Ballerup opleves der stor efterspørgsel.

Af Redaktionen

4H, som – i et ikke kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema1000 – er ansvarlig for Madskoler søger derfor med lys og lygte efter madinteresserede frivillige fra Ballerup og omegn, som har lyst og mod på at få en uforglemmelig uge med børn og mad.

På landsplan brugte cirka 500 frivillige voksne sidste år en uge af deres sommerferie på at lære madglade børn om sund mad, kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde. Kravet for at blive frivillige er, ifølge arrangørerne, først og fremmest, at man har lysten og interessen:

”Der er ingen krav om særlige kompetencer for at blive instruktør, men det er vigtigt, at man har lysten til at gøre en forskel og give børn gode oplevelser med mad og sundhed,” siger Line Damsgaard, der er projektleder og ernæringschef i Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

”Vores frivillige instruktører har alverdens forskellige baggrunde og bevæggrunde for at deltage. Mange studerende bruger projektet som en god mulighed for at få en god aktivitet på CV’et. Men blandt de frivillige findes blandt andet også bedstemoren, der gerne vil lave noget sjovt sammen med sit barnebarn såvel som den almindelige lønmodtager, der har lyst og overskud til frivilligt arbejdet.”

Man kan læse mere på www.madskoler.dk