3-dagesløbet ruller igen

DBC’s første 3-dagesløb i februar blev et hit og klubben gentager nu succesen til november. Foto: Kaj Bonne

Cykling I februar holdt Dansk Bicycle Club, DBC deres første 3-dagesløb i Ballerup Super Arena. Dent blev så stor en succes, at klubben nu gentager det til efteråret.

Af redaktionen

“Vi har fået utrolig meget ros for vores arrangement i februar. Dette både fra ryttere, sponsorer og tilskuere. Der er selvfølgelig flere områder, som vi gerne vil optimere, og vi vil rigtig gerne have flere tilskuere i hallen. Men vi har bevist, at vi er en stærk cykelklub, der kan magte store events,” forklarer DBC’s formand Bjarne Kratholm.

At løbet skal afvikles i november hænger sammen med, at den internationale cykelunion (UCI) i fremtiden ændrer strukturen for banecykling. Blandt andet skal VM i fremtiden køres i oktober. UCI indfører også en ny World League, der skal afvikles fra november til februar.

“Det har hele tiden været vores ambition, at have et årligt 3-dagesløb. Vi har nu vurderet, at november er den bedste termin i forhold til at kunne tiltrække stærke profiler”, forklarer Bjarne Kratholm og understreger, at han også håber, at den store succes, det danske banelandshold har, også smitter af på DBC’s events i Ballerup Super Arena.

“Banecyklingen har virkelig medvind for tiden, og vi kan i DBC også mærke en stigende interesse for at køre på banen og se banecykling,” tilføjer han.

Billetsalget til anden udgave af DBC’s 3-dagesløb er allerede skudt igang via Billetsalg.dk. På det officielle website, DBC3dages.dk, opdateres der desuden løbende med nyt om eventet.