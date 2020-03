Coronavirus: Kommunens beredskab er kørt i stilling

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd fra Sundhedsstyrelsen. Grafik: sst.dk/corona

Ballerup Kommune aktiverede i uge 9 sit sundhedsberedskab. Det skete som en naturlig konsekvens af udviklingen af corona-smitte i Danmark.

Af Redaktionen

Antallet af karantæneramte og coronavirus-smittede danskere stiger for hver dag, der går. Foreløbigt er ingen Ballerup-borgere bekræftede smittede. Alligevel valgte man i Ballerup Kommune allerede i uge 9 at aktivere kommunens såkaldte sundhedsberedskab.

”Et beredskab kan lyde voldsomt, men det handler om rettidig omhu. Sundhedsmyndighederne har været meget fokuserede på, at vi som samfund gør, hvad vi kan for at forebygge og inddæmme smitten af coronavirus, og den anbefaling følger vi naturligvis som kommune,” siger Ulla Palm Larsen, der er beredskabsansvarlig i Ballerup Kommune.

Og kommunens sundhedsberedskab har fra dag ét haft et særligt fokus.

”Udmeldingen fra myndighederne har været, at der skal tages særligt hensyn til samfundets ældre, kronisk syge og andre med svækket immunforsvar. Det er en gruppe, som vi som kommune tager os af i blandt andre hjemmeplejen, på plejecentre, dagtilbud og i botilbud. Derfor har vi været særligt opmærksomme på dem fra begyndelsen,” siger Ulla Palm Larsen.

Der er derfor opsat plakater på relevante steder, der fortæller om smittekilder, forholdsregler, og som oplyser om, at pårørende, der har rejst i risikoområderne ikke skal besøge plejehjem, botilbud og lignende.

Løbende information

Sideløbende har kommunens ledere og medarbejdere på sundheds- og ældreområdet også gennemgået arbejdsgange og instrukser for sundhedsberedskabet.

”Coronavirus ser ud til primært at forårsage alvorlig sygdom hos samfundets ældre og andre udsatte personer. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper med at begrænse smittespredning mest muligt. Vi skal også gøre, hvad vi kan for at mindske presset på vores sundhedsvæsen, så det både kan hjælpe corona-smittede og andre syge borgere. Det er den bedste måde, vi kan passe på hinanden i denne situation,” siger Ulla Palm Larsen.

Kommunen har derfor den seneste uge ad flere omgang også sendt information til alle kommunens skole, institutioner og kultur- og fritidssteder, så både medarbejdere, forældre og børn er blevet orienteret om blandt andet Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne og opfordringen til at begrænse fysisk kontakt.

Folk i karantæne

Selvom der ikke er nogen bekræftede smittede i Ballerup Kommune, vil flere borgere inden for den kommende tid sikkert kende eller høre om personer, der – som forebyggende tiltag – enten er blevet bedt sendt hjem eller sat i karantæne.

”Det kan umiddelbart lyde voldsomt at blive sat i karantæne. Mange forestiller sig sikkert noget med beskyttelsesudstyr og masker. Det er der ikke tale om. Personer i karantæne skal bare opholde sig hjemme. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan sende personer i karantæne. Karantæne anvendes typisk til personer, som ikke har symptomer på coronavirus, men som vurderes at have været i høj risiko for smitte,” forklarer Ulla Palm Larsen.

Man skal derfor som udgangspunkt ikke være bekymret, hvis man høre om eller kender til personer i karantæne. Hvis én viser sig at være smittet med coronavirus, vil Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætte smitteopsporing og henvende sig til personer, der har været i tæt kontakt med den smittede.

Ved mistanke om smitte skal man blive hjemme og ringe til egen læge, vagtlæge eller akuttelefonen 1813.

Faktaboks: Få mere info om coronavirus

Myndighederne i Danmark har oprettet en fælles hjemmeside, hvor alle kan søge information om coronavirus. Adressen er Coronasmitte.dk. Finder man ikke svar på sine spørgsmål på siden, kan man ringe til den fælles hotline på telefonnummer: 7020 0233.

Ballerup Kommune opdaterer også løbende med information om coronavirus på ballerup.dk/corona