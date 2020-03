Sogneindsamling flytter på nettet

Der blev ingen dør-til-dør-indsamling i år, så tovholderne på Folkekirkens Nødhjælps indsamling i Ballerup; Mette Kjerupgaard og Mattias Söderberg samler nu ind på nettet i stedet.

Folkekirkens Nødhjælp måtte aflyse søndagens sogneindsamling på grund af coronavirus. Derfor samler den lokale indsamlingsgruppe nu ind på nettet.

Af Mia Thomsen

I søndags var planen at Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling skulle blive afholdt rundt om i landet. Men så dan blev det ikke. Risikoen for, at de tusinde frivillige indsamlere skulle bidrage til spredning af coronavirus, gjorde, at dør-til-dør indsamlingen blev aflyst. Men corona eller ej, så gik insamlingen i gang. Indsamlingsledere i Ballerup sogn, Mette Kjerumgaard, forklarer:

“De penge, der bliver samlet ind ved Sogneindsamlingen, gør en afgørende forskel for mange fattige familier rundt om i verden. Selv om vi ikke kan gå rundt med en bøsse og samle ind, vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe.”

Som alternativ til den almindelige indsamling, hvor frivillige banker på med en indsamlingsbøsse i hånden, er indsamlingen nu blevet rykket til de sociale medier. I Ballerup har indsamlingsgruppen oprettet en egen indsamling på nettet.

Den almindelige dør-til-dør indsamling finder sted på en specifik dag, men årets elektroniske version, hvor man for eksempel kan bidrage med mobilepay, er åben frem til den 7. April.

“Klimaforandringerne er en voksende udfordring rund om i verden, men for fattige familier kan tørke, oversvømmelser og uvejr blive en alvorlig trussel. De penge vi kan samle ind er vigtige. Jeg håber, at alle dem der plejer at give penge, når vi banker på med en indsamlingsbøsse, nu vil give noget via vores elektroniske indsamling,” siger Mette Kjerupgaard.

Den lokale indsamling findes her: https://bit.ly/2TO3yr5