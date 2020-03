læserbrev Kære Jens Overgaard. Tak for dit svar i Ballerup Bladet. Jeg mener dog, at det er et noget nedladende svar, du giver mig.

Af Kathrine Lindbæk, Mølledalen 23, Værløse

Jeg ved naturligvis godt, at Måløv Gymnastikforening er i dialog med Ballerup Kommune om problemet. Jeg ved også, at det er der ikke kommet noget som helst ud af.

Lige nu overvejer Måløv Idrætsforening at ansætte en hjælpertræner, udelukkende for at kunne lukke os ind på skolen. Og det er da helt urimeligt, at en forening skal bruge penge på det. Pengene kan da bruges langt bedre til alle de rigtige aktiviteter i foreningen.

Og siden hvornår er det forbudt at skrive om et problem i et lokalblad?