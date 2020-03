læserbrev Så kom turen til græsarealet mellem Kasperskolen og Ballerup Centret. Et nyt socialt boligbyggeri med plads til 300 nye boliger.

Af Jesper Mau, Magleparken 172, 3.th., Ballerup

Man er også gået i gang med et nyt projekt på det eneste rekreative område ved Sydbuen og har smadret lille Hema’s hjemmebane, festivalplads og meget mere.

Så nu venter vi bare på et eller andet kvikt hoved, som finder ud af, at der også kan bygges på arealet ved Skovlunde, for det må da virkelig krible i nogens fingre der.

Grøn kommune? Snarere grå kommune.