Måløv siger stadig nej til høje bygninger – gør politikerne?

læserbrev Kommuneplanen angående Måløv stationsområde har nu været behandlet og klar til, at politikerne kan tage den endelige beslutning om områdets fremtid.

Af Peter H. Poulsen, Grønbjergvej 8, Måløv

De kommunale embedsmænd anbefaler, at tidligere planer for området fastholdes. Uden hensyntagen til indkommende høringssvar. Det vil sige en lang sammenhængende bygning der skal skærme for støj fra Frederikssundsvej, i fem etager og med en bebyggelsesprocent på 110.

Dette går direkte imod, hvad borgerne har givet udtryk for i både høringer om lokal- og ramme planer. I facebookgruppen ’Mit Måløv’ kan det læses, at politikerne prøver at få det til at lyde som om, at borgerne i Måløv ønsker disse høje bygninger; selvom der har været massiv modstand.

I sidste uges læserbrev fra Hella Tiedemann (A) gives der også udtryk for, at det er en god idé at bygge højt med en høj bebyggelse procent i stationsområder. Det ser dermed ud til, at det er blevet Måløvs ansvar at sikre, at der kan komme nye borgere til kommunen. Dette selvom de foreslåede planer vil ødelægge bymiljøet og opdele byen. De foreslåede planer vil få store og ødelæggende konsekvenser for os borgere, som allerede bor i Måløv.

Kommunalpolitikerne er valgt af borgerne i kommunen for at være deres stemme. Selvom noget på papiret giver administrativt mening, er det op til politikerne at lytte til og sikre, at ændringer og udvikling afspejler borgernes ønsker.

Hvis ikke politikerne lytter til borgerne, men blot følger embedsmændenes anbefalinger, har de spillet fallit. De viser sig derved blot at være et led i beslutningsprocesserne, der kan undværes.

Håber at politikerne lytter til de +95 procent høringssvar, der er kommet på stationsområdet i Måløv, der ikke ønsker høje bygninger (tre etager og derover) og handler ud fra dette.