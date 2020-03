læserbrev Der skal også gives ros, når det er fortjent.

Af Arnth Mørk, Bøgesvinget 24, Skovlunde

Den 25. februar, om formiddagen, indmeldte jeg, at vores skraldespand til rest- og bioaffald under tømningen dagen før havde fået en skade, der gav adgang til affaldet for fluer med mere.

Lige over middag var der svar fra Vestforbrændings kundeservice: Nyt låg var bestilt og reparation kunne forventes først i næste uge.

Tirsdag den 3. marts, ja så var der nyt låg på vores skraldespand. Ros til alle involverede for hurtig og god service.