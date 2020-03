Private dagtilbud får også penge

læserbrev De private dagtilbud får også del i midlerne til bedre normeringer

Af Ulrik Falk-Sørensen (F), gruppeformand for SF

I sidste uge skrev Mikael Wandel fra Venstre her i avisen, at de tre private dagtilbud her i kommunen ikke får andel i de penge, der gives til minimumsnormeringer.

Det eneste rigtige i denne påstand er, at de først får del i midlerne, når lovgivningen er faldet på plads. Det skyldes, at staten med den nuværende lovgivning ikke kan stille krav om anvendelsen af pengene i private tilbud, det kan man kun i forhold til kommunerne.

I teorien kunne private tilbud med den nuværende lovgivning bruge pengene til andet end pædagogisk personale.

Lovgivningen forventes at være på plads i efteråret og fra 1. januar får private dagtilbud nøjagtig de samme tilskud til at opfylde kravet om minimumsnormeringer.

Hvis forbedringerne skulle være indført samtidig i kommunale og private dagtilbud, måtte alle vente til 1. januar. Det ville der være rigtig mange børn, forældre og pædagoger, der ville være meget kede af.

Jeg er rigtig glad for, at staten har udvist smidighed i forvaltningen af disse penge, så de kommer ud og virke hurtigt.