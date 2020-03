S vil presse bilisterne over i den kollektive trafik

læserbrev Hella Hardø Tiedemann gør i seneste udgave af Ballerup Bladet meget for at forklare, at hun og socialdemokraterne bestemt ikke er ude på at presse bilisterne over i den kollektive trafik.

Af Kåre Harder Olesen (V), 2. viceborgmester, gruppeformand Venstre