Skoledag og ulækre toiletter

Af Signe Als Nielsen, Måløv Hovedgade 106, Måløv

Forestil dig en dag på arbejdet. Du skal til møde, men du skal lige forbi toilettet først. Du kigger ind på det første toilet; det stinker og gulvet er helt vådt. Er det mon tis eller vand, tænker du, og lukker hurtigt døren og går videre til det næste toilet. Der er lort på brættet, så du dropper det og tager til møde.

Sådan er det ofte, så du er blevet vant til at holde dig. Du tager til møde, men du kommer knapt ind ad døren, da du pludselig mærker det. Du har tisset i bukserne – igen.

Dette er forhåbentlig ikke din virkelighed, men spørger du skoleelever på Måløvhøj Skole, så vil du finde børn, der genkender lignende scenarium fra deres hverdag. De har toiletforhold, som jeg mener, at vi alle – og særligt de politisk ansvarlige i Ballerup Kommune – bør tage stilling til rimeligheden af.

På arbejdspladserne er vi beskyttet af Arbejdsmiljøloven, så der højst må være 15 medarbejdere pr. toilet. Skoleelever har ikke tilsvarende beskyttelse. Der findes dog Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der i indskolingen højst bør være 10 elever pr. toilet og 15 elever pr. toilet for de større børn.

Min søn og hans venner på 1. og 2. årgang på Måløvhøj Skole afdeling Måløv er 132 elever til tre toiletter- altså 44 elever pr. toilet. Konsekvenserne? Børn der holder sig, børn med forstoppelse, og børn der oplever en hverdag, hvor de pludselig står med afføring i bukserne og en skam og en ked-af-det-hed, der sætter sig i maven. Det er nogle børns virkelighed, lige her på den lokale skole, her i vores kommune.

I 2017 kom resultaterne fra den nationale undersøgelse ’Masseeksperimentet’, hvor 20.000 skoleelever deltog. Her blev der vist en sammenhæng mellem skoleelevers utilfredshed med toiletforholdene og inkontinens.

Der har da også været gennemført et større projekt i indskolingen i afdeling Østerhøj og mindre indsatser i afdeling Måløv, men det løser ikke problemet – for få toiletter til alt for mange elever. Så hvornår ser vi en handlingsplan, som løser dette alvorlige problem?

