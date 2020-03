Positive og bekymrede over Center Syd-planer

Katja Masters fra Foderboxen (tv) og indehaverne af Loop Fitness, Tim og Kirstine Koch håber, at man kan finde en god løsning, når man skal i gang med at udvikle center Syd i de kommende år. Foto: privatfoto

Planer Ballerup Kommune vil sætte gang i processen om udviklingen af Skovlunde Center Syd. Hos butikkerne i centret er der både bekymring og optimisme.

Af Ulrich Wolf

Selv på en regntung mandag formiddag er der ganske godt med liv på p-pladsen foran Skovlunde Center Syd.

Mange er inde og handle og man står med indtrykket af et center, der egentlig er ganske godt gang i.

Derfor er der også blandede følelser hos nogle af de lokale butiksdrivende i centret i kølvandet på udmeldingen om, at Ballerup Kommune har sat gang i den indledende proces i udviklingen af Skovlunde Center Syd. En udvikling, der i sidste ende kan betyde, at centrets butikker skal flytte nord for boulevarden og at der skal bygges boliger på området.

Den forreste bygning ud mod parkeringspladsen ejes delvist af Jeudan og er den første, der kunne blive ’udskiftet’.

Her ligger blandt andet Foderboxen og Loop Fitness og begge steder er indehaverne meget glade for deres nuværende placering.

Positive og bekymrede

”Skovlunde passer rigtig godt til os og vi er rigtig glade for at være her. Vi har stor opbakning fra de lokale, så vi skal nok blive i Skovlunde,” siger Kirstine Koch, som sammen med gemalen Tim er indehaver af Loop Fitness i Skovlunde.

Tim tilføjer:

”Vi ved reelt ingenting. Vi har ikke fået noget at vide om planerne. Centret trænger til at blive renoveret og sat i stand, men vi har ikke noget klart overblik over huslejen, hvis vi skal flytte til nord. Vi har fået at vide, at det vil koste op til tre gange så meget i husleje, og det er ganske enkelt ikke noget, vi kan klare. Vi er som udgangspunkt positive, men vi afventer,” siger Tim Koch, som undrer sig over, at man intet har hørt fra Jeudan om hverken salgsplaner eller istandsættelse.

Også Katja Masters, indehaver af Foderboxen og formand for centerforeningen er positiv, men også bekymret.

”Jeg vil som udgangspunkt sige, at vi er positive. Der skal ske noget med centret, der står helt klart. Men samtidig er det en stor økonomisk udfordring for os at flytte. Så vi håber, at når man lægger planer, så lytter man til og inddrager de lokale selvstændige. For det er os, der skal overleve. Vi er rigtig glade for vores lokalsamfund og vi har fået stor opbakning fra vores kunder. Så Skovlunde betyder meget for os. Derfor er vi da også positive overfor eventuelt at skulle flytte til nord. Men det er også vigtigt, at vi får indflydelse,” siger Katja Masters.

Dyr flytning

Tim Sommer håber, at man ved en eventuel forhandling kan finde en fælles løsning vedrørende økonomien.

”Vi bliver knækket, hvis man sætter huslejen så meget op. Vi vil gerne i dialog og finde en måde at løse det på, men vi vil også gerne have noget igen. Det handler ikke bare om husleje. Vi skal jo også betale flytning og mange andre ting, og hvis man flytter, så kan det koste kunder,” siger han.

Katja Masters regner med, at hvis hun skulle flytte sin forretning, vil det tage omkring to år, før man for alvor kan få et overblik over, hvad det vil koste og man igen er på fode.

”Vi vi selvfølgelig gerne i nord, for det er et flot projekt, der giver god mening, hvis det bliver, som det ser ud. Men det er altså vigtigt, at man ikke glemmer de lokale handlende,” siger Katja Masters.

Bliver indtil videre

En anden af de lokale forretningsdrivende er Morten Fabricius, der ejer Cykelcentret. Også han er bekymret for fremtiden.

”Vi ved ingenting. Vi fik på et tidspunkt en henvendelse fra et firma om en plan og så var det firma væk. Lige nu ved vi intet og vi vil helst blive her i syd. Vi har mange kunder og jeg er prisgivet, hvis vi ikke får noget konkret at vide, som vi kan planlægge ud fra. Jeg ejer min egen butik, så det har stor betydning, hvad der skal ske,” siger Morten Fabricius, som understreger, at han gerne vil til Nord, hvis der ligger en konkret plan og en overkommelig pris.

”Det kan sagtens være, at Nord er godt. Vi har mange lokale kunder og dem vil vi gerne holde fast i, men som udgangspunkt bliver vi her i centret, indtil det ikke kan lade sig gøre længere, ”siger Morten Fabricius.

Der ligger med andre ord et stort arbejde i den kommende tid med at få planerne til at hænge sammen og ikke mindst at få alle de mange involverede parter til at være en del af den nye Skovlunde bymidte.