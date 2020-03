Firma fik bødestraf for legepladsulykke

Ulykken på legepladsen ved Baltorpvej satte sine tydelige spor, blandt andet lå der længe blomster på ulykkesstedet efter gyngestativet var fjernet. Nu har firmaet bag gyngestativet fået en bøde, og der er indført strenge sikkerhedsprocedurer for legepladserne. Foto: Arkivfoto

Ulykke Sagen om den tragiske dødsulykke på legepladsen ved Baltorpvej er nu afsluttet. Producenten bag gyngen, der væltede ned over kvinden, har fået en bøde på 10.000 kroner.

Af Ulrich Wolf

Det var et tragisk uheld, da en 31-årig kvinde i april sidste år blev dræbt, fordi et forkert monteret gyngestativ væltede ned over hende på en legeplads på Baltorpvej i Ballerup.

Nu er sagen blevet afsluttet med en bøde på 10.000 kroner til producenten af gyngestativet, Ludus. Sagen er dermed slut fra anklagemyndighedens side.

”De er blevet dømt for uagtsomt manddrab. Men det er i den milde ende. Der er ikke nogen fortilfælde, som jeg kender til, så derfor har vi skævet til retspraksis i lignende sager om lægefejl, forklarer Bo Bjerregaard, som er anklager ved Københavns Vestegns Politi.

”Hvis en læge begår en fejl, hvor der ikke er intention om at dræbe nogen, så er straffen en bøde på 5000 kroner. Det er en helt anden sag, hvis man eksempelvis kører vanvidskørsel, hvor man måske heller ikke har til hensigt at slå nogen ihjel, men ved sin adfærd burde vide, at det kunne ende galt. Så man kan mene, at dommen er i den milde ende, men det er faktisk retspraksis i sammenlignelige sager,” forklarer Bo Bjerregaard.

Udover bøden, som firmaet har betalt, er der ikke indført andre sanktioner mod firmaet.

”De har ikke mistet deres ret til at producere. Det er en meget indgribende sanktion at fratage folk deres levebrød, og man skal huske, at det var ikke produktet men monteringen, der var noget galt med. Det var en fejl, og dermed er sagen afsluttet,” siger Bo Bjerregaard.

Øget sikkerhed

Ulykken har også haft konsekvenser for Baldersbo, der ejer den afdeling, hvor legepladsen stod.

”Vi kommer ikke til at glemme den ulykke – og det skal vi heller ikke. Vi har lært meget undervejs, og jeg tør godt påstå, at vi i dag har nogle af landets mest sikre legepladser,” siger Søren B. Christiansen, direktør i Baldersbo og fortsætter:

”Gynger og andre redskaber fra firmaet er taget ned og erstattet med andre legeredskaber, og alle vores omkring 50 legepladser er blevet gennemgået af en uvildig legepladsinspektør. Alle vores medarbejdere har også været på kursus i legepladssikkerhed, og i fremtiden vil alle legepladser blive visuelt inspiceret ugentligt og ekstra kontrolleret ved egenkontrol hver tredje måned samt inspiceret af en ekstern certificeret legepladsinspektør hvert år.”

Baldersbo har også besluttet, at hvis der ved kontrollerne bliver fundet fejl ved redskaberne eller på legepladserne, vil de blive lukket ned, indtil fejlen er udbedret.

På baggrund af ulykken gennemgik Ballerup Kommune også alle deres legepladser, både på institutioner og andre steder.