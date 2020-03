Skoler og institutioner forbereder sig på lukning

Modelfoto Foto: John Widebæk Hertz/Colourbox

Efter statsministerens udmeldinger på pressemødet i går aftes er skoler og dagtilbud her til morgen ved at finde ud af, hvordan de skal organisere sig i de kommende uger.

Af Mia Thomsen

Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i går: Alle uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud lukker ned i et forsøg på at begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark.

I Ballerup er medarbejderne på kommunens skoler mødt ind til ‘hvad gør vi nu’-møder, og lederne har holdt møde med forvaltningen her til morgen og er nu ude på matriklerne for at tale med medarbejderne om, hvordan de skal organisere sig i de kommende uger.

Ved middagstid samles lederne igen til møde og i løbet af eftermiddagen forventes der at være overblik over, hvordan de kommende uger kommer til at forløbe.

Et står dog fast: Der er åbent på skoler, BFO’er, klubber og i daginstitutioner i dag og i morgen, for dem der ikke har mulighed for at holde børnene hjemme. Men forældrene opfordres til at holde deres børn hjemme allerede nu.

Fra næste uge – altså mandag den 16. marts og foreløbig 14 dage frem (til og med søndag 29. marts), holder alle skoler, BFO’er, klubber og daginstitutioner lukket. Men der vil dog være mulighed for nødpasning – præcis hvem, hvor og hvordan nødpasningen gennemføres er endnu ikke 100 procent på plads, men kommunen fortæller, at der vil komme yderligere informationer senere på dagen i dag.

Kommunen skriver endvidere på Aula: “Medarbejdere møder som vanligt på arbejde torsdag, og de vil i løbet af dagen modtage yderligere information. Medarbejdere vil gradvist blive sendt hjem i takt med, at der vil komme færre børn og efter udmelding fra ledelsen.”