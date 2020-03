Hjælp til karantæneramte i Ballerup og omegn

Hvis man er ''fanget'' derhjemme og har brug for hjælp i disse coronatider, står masser af lokale klar til at give en hånd. Modelfoto: Kelly Jenkins/Colourbox

Mange har meldt sig på banen for at hjælpe karantæneramte i lokalområdet med for eksempel at få bragt dagligvarer ud.

Af Mia Thomsen