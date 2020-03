Centret er stadig åbent – men der er nye regler

Ballerup Centret holder stadig åbent, men der er kommet en række nye tiltag ind. Arkivfoto.

Virus Trods coronaudbruddet er der stadig åbne døre i butikkerne i Ballerup Centret. Men der er nye spilleregler.

Af Ulrich Wolf

Selvom rigtig meget lukker ned i disse dage, så er der stadig liv i Ballerup Centret. Som udgangspunkt er det primært det offentlige Danmark, der lukker ned, mens det private Danmark stadig skal holdes i gang. Og det er det udgangspunkt man har i Ballerup Centret.

”Vi fortsætter med at holde åbent. Det bliver vi ved med, indtil vi får et decideret forbud. Vi skal stadig holde Danmark i gang, og det er også et indtryk jeg fik, da statsministeren talte. Så det gør vi. Men vi følger selvfølgelig hele tiden myndighedernes anvisninger,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades, der ejer Ballerup Centret.

Der vil alligevel være nogle ændringer i dagligdagen.

Sprit og rengøring

”Vi har mere håndsprit forskellige steder, vi gør mere rent og bruger flere og kraftigere rengøringsmidler, især på toiletterne. Vi aflyser alle arrangementer, uanset hvor mange der kommer. Der kan hurtigt samles mange mennesker ved fællesarrangementer i et center, så det må vi stoppe. Desuden sætter vi skilte op, så det er synligt for alle, hvad man skal gøre. Så vi følger det tæt,” siger Jakob Møller, som pointerer, at man altså fortsætter med at holde åbent i butikkerne i den kommende tid.