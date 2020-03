Biblioteker og kulturhuse lukker ned

Alle biblioteker og kulturhuse i kommunen er lukket de næste 14 dage. Arkivfoto: Kaj Bonne

Virus Både Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde og Måløv er nu lukket totalt ned i de næste par uger. Men man kan stadig komme i kontakt og låne materialer.

Af Ulrich Wolf

Torsdag klokken 11.30 lukkede alle tre biblioteker og kulturhuse i Ballerup Kommune ned.

Fra dette øjeblik og to uger frem er Ballerup Bibliotek, Skovlunde og Måløv Kulturhuse lukket for og alle arrangementer er også aflyst.

Men det er ikke ensbetydende med, at alle mulighed efor at få underholdning er udtømte i den kommende periode.

Digitalt åben

”Vi er fysisk lukket indtil videre i 14 dage. Men man kan stadig komme i kontakt med os via mail, for der er folk på arbejde. Man kan låne via e-reolen og filmstriben, og man kan maile til os, hvis man har spørgsmål. Man kan også forlænge sine materialer elektronisk, og hvis der for eksempel er en reservation på en bog og man ikke kan aflevere den, fordi vi har lukket, så vil man ikke få en bøde. Så vi vil stadig være der for vores brugere, selvom vi har lukket,” siger Ravinder Kaur- Pedersen, bibliotekschef på Ballerup Bibliotekerne.

Hun henviser i øvrigt til bib.ballerup.dk, hvor man kan læse mere om bibliotekerne og om hvordan man skal forholde sig i denne specielle periode.