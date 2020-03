Her er der lukket

Listen over steder, der lukker på grund af coronavirus, vokser time for time.

Af Mia Thomsen

Vi laver her en liste over alle de kulturinstitutioner og aktivitetssteder, der er lukket på grund fare for smitte med coronavirus. Listen vokser konstant – kontakt os gerne, hvis I har tilføjelser (red@ballerupbladet.dk)

Aktiv Center Ballerup

Baghuset

Ballerup Bibliotek

Ballerup Museum

Ballerup Super Arena

Baltoppen Bio

Baltoppen LIVE

East Kilbride Badet

Eventyrfabrikken Mega Center

Kulturhus Måløv

Møllen

Pilgrimshuset Albergue Ballerup

Skovlunde Kulturhus

Tapeten