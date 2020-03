Skraldebilen kommer – men genbrugsstationen skruer ned

Foto: Dab/Colourbox

Indtil videre skal man ikke være nervøs for overfyldte skraldespande, for skraldebilerne kører som normalt. Til gengæld skal private holde sig fra genbrugsstationen, der kun holder åbent for virksomheder.

Af Mia Thomsen

Der er meget, der er gået i stå i disse coronatider, men ikke skraldebilerne. I følge Ballerup Kommune er indsamling af affald er på nuværende tidspunkt ikke påvirket. Dermed ikke sagt, at det ikke kan blive det på et senere tidspunkt, men lige nu kører alt som normalt.

Dog har kommunen skruet ned for bemandingen på genbrugstationen og holder kun åben med nødberedskab, for at erhverslivet fortsat kan komme af med affald.

“Det betyder, at genbrugsstationerne holdes åbent for erhvervsdrivende i hverdagene i den almindelige åbningstid fra klokken 10 til 18. Nødberedskabet gælder kun i hverdagene, og genbrugsstationerne vil være lukket i weekenderne. En yderligere restriktion af åbningstiden på hverdagene vil blive vurderet løbende,” skriver kommunen på hjemmesiden, hvor de samtidig opfordrer alle private til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationen.