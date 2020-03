Sådan opnår du en god nattesøvn

SPONSORERET INDHOLD: Dårlig nattesøvn er desværre en ting, som rigtig mange mennesker døjer med til dagligt. Undersøgelser viser endda at hele 10 - 20 % af alle danskere lider af alvorlige søvnproblemer, hvilket er et meget højt tal. Dette er langt fra optimalt, da mangel på søvn kan have store konsekvenser for ens helbred i længden.

Af SPONSORERET INDHOLD

Heldigvis findes der en række løsninger, som har potentialet for at give dig en god nattesøvn. Hvis du er interesseret i at lære mere, så læs med herunder og bliv introduceret til 3 råd, som kan give dig en bedre nattesøvn.

1. Gør søvnen til en nydelse

Når man har svært ved at sove, så kan man nemt komme til at køre sig selv lidt op inden sengetid, da man netop frygter endnu en søvnløs nat. Denne anspændthed kan netop være med til at udskyde søvnen, så du bør i stedet sigte efter at blive afslappet ved at gøre søvnen til en nydelse.

Gør de ting, som giver dig lyst til at gå i seng. Du kan f.eks. købe nyt lækkert sengetøj eller en ny madras på hjemmesiden Sengeguruen.dk, sådan at du kan se frem til en helt ny og blød seng.

2. Sollys om vinteren og gardiner om sommeren

I denne moderne verden er det lidt ligegyldigt for os, om det er mørkt eller lyst udenfor, da vi blot kan tænde eller slukke lyset indenfor. Men alt det elektriske lys er faktisk med til at forstyrre vores søvnrytmer.

Dette skyldes, at lyset får os til at danne et specielt protein – kaldet hypocretin – som hjælper os med at sove. Når der derfor er for meget lys, så forstyrres vores søvnbalance, og søvnproblemerne kan opstå. Søg derfor sollyset om vinteren, men brug gardiner om sommeren, sådan at din søvnbalance kan vedligeholdes.

3. Undgå koffein og alkohol

De fleste mennesker er sikkert klar over, at de bør holde sig fra kaffe inden sengetid. Det er dog ikke alle, som er klar over, at koffein faktisk findes i rigtig mange drikkevarer udover kaffe.

At alkohol kan ødelægge ens nattesøvn kommer måske bag på nogen, da de altid falder i søvn med det samme, når de har drukket. Selvom man måske har nemt ved at falde i søvn, så ødelægger indtagelsen af alkohol ens søvnrytme, sådan at man ikke når helt ned i den dybe søvn, hvormed man ikke bliver udhvilet.

