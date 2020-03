Politirapporten uge 11

Udvalgte hændelser fra ugens politirapport. Arkivfoto.

Politirapporten Her er ugens hændelser fra Københavns Vestegns Politi

Af Ulrich Wolf

Kørte narkokørsel uden kørekort

En politipatrulje standsede onsdag den 11. marts klokken 02.04 en 22-årig mandlig bilist på Hold-an Vej i Ballerup.

Manden havde ikke kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, så han blev også sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist.

Indbrud i varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Renault Traffic varebil sket mellem mandag den 9. marts klokken 16 og tirsdag den 10. marts klokken 06 på Hasselvej i Skovlunde. En dør var brudt op, og diverse el-værktøj var stjålet.

Ældre ægtepar udsat for tricktyveri

En politipatrulje rykkede tirsdag den 10. marts klokken 14 ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Skovlunde Torv.

En 80-årig kvinde og en 80-årig mand var på vej fra Skovlunde station mod gaden, hvor de blev kontaktet af en person, der spurgte om vej. Parret opdagede senere, at mandens mobiltelefon var væk.

Den mistænkte tricktyv beskrives som: Mand, 35-40 år, 170-175 cm. høj. Han talte dansk og havde en cykel med sig.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Indbrud i villa i Ballerup

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud netop sket på Hold-an Vej i Ballerup onsdag den 11. marts klokken 20.59. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker og kontanter var stjålet.