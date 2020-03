Sådan sover du bedre om natten

SPONSORERET INDHOLD: Selvom vi lever bedre end nogensinde før, sover vi desværre mindre end nogensinde før. Vores travle hverdag og højere behov for afslapning fører tit til at vi nedprioriterer vores nattesøvn, men det kan faktisk føre til en forværret hverdag og nedsat livskvalitet.

Selvom søvnbehov varierer fra person til person, er det vigtigt at finde ud af hvor meget søvn du behøver, samt selvfølgelig overholde dine sengetider. Her vil vi gennemgå nogle små tips og tricks til at forbedre din nattesøvn.

Som sagt varierer søvnbehov fra person til person. Eksempelvis behøver kvinder som oftest mere søvn end mænd gør. Gennemsnitligt behøver et menneske dog syv til otte timers søvn hver nat. Det er desuden vigtigt, at du så vidt muligt sover, når det er mørkt udenfor. Modsat hvad man måske kunne ønske sig, er mennesker ikke natdyr, så vi behøver solskin i vores vågne timer for at fungere.

Sørg for at oprette og vedligeholde den gode vane

Hvis du altid har haft problemer med sengetider, kan det være svært at vænne sig til den nye vane. Forsøg derfor så vidt muligt at gøre søvn og sengetid til noget, som du kan se frem til. Du kan eksempelvis høre en lydbog eller nogle afslappende naturlyde. Dette er selvfølgelig et spørgsmål om balance, for din krop og hjerne skal helst heller ikke vænne sig til, at der er underholdning, når det er sengetid.

Dit soveværelse bør desuden være mørkelagt, når du lægger dig til at sove. Hvis du bor i midtbyen, bliver der faktisk ikke helt mørkt udenfor, og dette kan holde dig vågen. Hvis du arbejder om aftenenen eller natten, er det ligeledes vigtigt, at der er helt mørkt, når du skal sove. Luft altid godt ud på soveværelset inden sengetid, så rummet både er køligt og har godt indeklima. Så sover du nemlig bedst.

Investér i den gode søvn

Mange af os sover faktisk på en seng, som ikke er bedst til vores behov. Vi køber ofte de ekstra bløde madrasser, men disse støtter ikke altid lige godt ryggen og rygraden. Hvis du har smerter og ubehag i kroppen, kan du se efter en hårdere madras, som støtter kroppen bedre. Hos bedrenaetter.dk kan du se udvalg af senge, som kan give dig en god nattesøvn. Du kan se mere på bedrenaetter.dk, hvis du er interesseret i noget af følgende:

Det er desuden vigtigt at skifte din madras ud jævnligt. Når du sover på din madras hver nat, ender den som oftest med at blive fugtig af sved, samt at blive mere bulet og ganske enkelt ulækker. Det er ikke muligt at vaske den særligt dybdegående, så skift den gerne hvert syvende år eller deromkring. Så er du sikret den mest renlige og behagelige søvn.