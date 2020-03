læserbrev Alle er blevet bedt om at passe på gamle og kronisk syge. Men passer de gamle på sig selv?

Af Jonna Østersø, Bøgevej 33, Skovlunde

Næ, de står i en klynge foran biblioteket – hvorfor? De skal have billetter til kommunens skovtur.

Vi blev alle mødt af en flink mand, som delte numre ud til turen, inden biblioteket åbnede, så vi kunne gå væk fra døren. Alligevel står pensionisterne i en klump foran døren, de sidst ankomne tættest på døren. Uforståeligt.

Vi er altså nogle som er kronisk syge, og er taknemmelig for regeringens tiltag. Så vi har en chance for ikke at ramle ind i sygdommen.